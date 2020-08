Un día más para el comercio y otros cambios en reactivación de Bogotá

Tras algunas sugerencias hechas por ciudadanos y sectores económicos al borrador de decreto sobre la reactivación económica y social de Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció modificaciones a la iniciativa presentada el lunes.



(Este es el decreto que define los lineamientos de la nueva realidad).

La más importante tiene que ver con la adición de un día más al comercio al detal que vende bienes no esenciales, es decir, que con los cambios estos establecimientos podrían atender de miércoles a domingo y en un horario más amplio. Inicialmente la propuesta contemplaba el inicio de actividades desde los jueves hasta los domingos (Ver borrador de decreto).

Durante el anuncio de los ajustes, López aseguró que recibió varias sugerencias, una de ellas de Fenalco que cuestionó fuertemente la medida inicial.



Así mismo, la Alcaldía plantea evaluar si es posible hacer 'auto-culto' y misa desde la ventana.



(Sigue la reactivación económica en Bogotá: Así operará el modelo '4x4').



Además, hubo cambios de horarios en la iniciativa que contempla el regreso a clases. Sin embargo, minutos después, el Gobierno Nacional sacó el decreto 1168 en el que prohíbe, por ahora, el retorno a clases en los colegios del país.



(Modelo de nueva realidad para Bogotá es inviable para el comercio).



ASÍ QUEDA EL MODELO 4x4



La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad y aquellos considerados como esenciales: Sin restricción de días ni horario.



Comercialización de productos mediante plataformas de comercio electrónico o para servicios de entrega a domicilio de todo tipo de bienes: Sin restricción de días ni horario.



Sector de manufactura de bienes no esenciales: Podrán abrir de lunes a jueves- Horario de ingreso entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m.



Comercio al por mayor: Podrán abrir de lunes a jueves - Horario de ingreso entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m.



Sector de construcción en zonas no residenciales: Podrán abrir de lunes a sábado - Horario de ingreso después de 10 a.m.



Sector de construcción en zonas residenciales: Podrán abrir de lunes a sábado - Entre 10:00 a.m. a 7:00 p.m.



Comercio al por menor de bienes no esenciales: Podrán abrir de miércoles a domingo - Entre 5am y 9pm



La comercialización de productos por parte de establecimientos y locales gastronómicos (servicio a mesa): Podrán abrir de jueves a domingo entre 5 a.m. hasta 10 p.m.



Establecimientos educativos: Podrán abrir de lunes, martes, viernes y sábado - Presencialidad parcial según determine la Secretaría de Educación.



Actividades de oficina no esenciales: Podrán abrir lunes, martes, viernes, sábado y domingo- Sin restricción horaria.