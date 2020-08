Un mes después del 20 de julio, así va la reactivación económica

Hoy se cumple un mes desde que el presidente, Iván Duque, lanzó su plan de reactivación de la economía en su discurso de la instalación del Congreso. Portafolio se puso a la tarea de hacerle corte de cuentas a los proyectos anunciados y encontró que aunque hay avances, todavía hay varios proyectos de ley que no se han radicado y queda mucho por hacer. Por otro lado, expertos dicen que falta un programa más agresivo para recuperar empleos.



El plan de reactivación del Gobierno, llamado ‘Compromiso por el futuro de Colombia’, se enfoca en cuatro pilares: la generación de empleo, crecimiento limpio, el compromiso con los más vulnerables y un trabajo por el campo y paz con legalidad.



Para el primero, el de la generación de empleo, el Gobierno anunció que promovería un proyecto de ley ante el Congreso para impulsar el emprendimiento, el cual ya quedó radicado.



Actualmente se están definiendo los ponentes del proyecto, para empezar su trámite en comisión.



La idea de la iniciativa es facilitar la reactivación económica de las empresas, la creación de nuevos emprendimientos y el fomento de la actividad emprendedora con una regulación moderna que permita convertir a Colombia en una nación emprendedora con la reducción de cargas y trámites, con la modificación de tarifas del Invima, con diferenciación para pymes y excepción de pago para microempresas, la devolución de saldos a favor del IVA, y la inclusión financiera de los micronegocios a través de herramientas de crédito dirigidas a este tipo de compañías.



Dentro del compromiso por el empleo, y como componente más importante, está un bloque de proyectos y planes en infraestructura (como el impulso a las autopistas 4G y a iniciativas como el Metro de Bogotá), sector energético y vivienda como pilares para apuntalar la recuperación económica, y en algunos frentes comienzan a verse ligeros avances.



Por ejemplo, en algunas de las autopistas de 4G -en las que, pese a la pandemia, se han reanudado las intervenciones- se registran algunos adelantos. Algunas de estas, cuya ejecución ha avanzado poco menos de 5% en los últimos 30 días, según cifras de la ANI al 17 de agosto, son: Conexión Norte, Pacífico 1, Pacífico 2, IP Antioquia Bolívar y Puerta del Hierro – Cruz del Viso.



Sin embargo, en la pandemia, algunos proyectos clave de las 4G como Mulaló - Loboguerrero, Santana – Mocoa- Neiva y Perimetral del Oriente, entre otros, no se tuvieron adelantos.



De igual forma, queda pendiente el despegue de iniciativas ambiciosas como la ALO Sur. En cuanto al frente del Metro de Bogotá, ya fue adjudicada la interventoría de este megaproyecto, cuyo capex es cercano a los $13 billones (ese contrato a 9 años supera los $300.000 millones).



Entretanto, en el ámbito de los proyectos energéticos para la reactivación, hay todavía una lista de 33 grandes iniciativas priorizadas que representan $36 billones en inversiones. Aunque hasta ahora se avanza en las gestiones para poder empezar a construir estas obras, el Gobierno trabaja en acelerar la transición energética con la incorporación de energía renovable no convencional, pues en el segundo semestre se busca sumar 10 granjas solares que agreguen 300 MW a la generación de energía.



Además, como parte de la reactivación del sector energético, el Gobierno confirmó que se han firmado 31 nuevos contratos en el renglón de hidrocarburos.



Ahora bien, en el lado de vivienda, el Gobierno se comprometió a impulsar la entrega de 200.000 subsidios (para VIS y no VIS). Para finales de este mes, el Ministerio de Vivienda espera haber asignado ya 10.000 apoyos orientados a VIS y, también, haber logrado -de la mano del Ministerio de Hacienda- la expedición del decreto para comenzar la asignación de subsidios para no VIS.



Para la generación de empleo también se anunció una iniciativa para capacitar a 100.000 personas en programación. La idea del MinTIC y la Presidencia es que estas personas desarrollen competencias específicas relacionadas con tecnologías de la información, especialmente en desarrollo de software y programación.



Para el proyecto hay una inversión inicial de $3.000 millones para este año y le apunta a disminuir el déficit de talento humano, relacionado con competencias TI, de gran demanda en la actualidad, en especial por el escenario post covid-19.



LOS PROYECTOS POR RADICAR



Otra de las iniciativas que se anunciaron serían unos proyectos para impulsar la economía naranja, el trabajo remoto y la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales. Esos planes todavía no se han radicado ante el Congreso.



Para las de trabajo remoto y plataformas, el Ministerio de Trabajo explicó que los proyectos ya están en la oficina jurídica del Palacio de Nariño, que está encargada de radicar el proyecto ante el Congreso.



El otro proyecto de ley, denominado como ‘Reactivarte’ y que se traduciría en más de $2 billones en incentivos para las industrias creativas y culturales del país, a través de un fondo especializado para la inversión de puestos de trabajo, aún no ha sido radicado en el Congreso.



Según la información del Ministerio de Cultura, algunos temas puntuales del documento todavía se encuentran en revisión.



En lo que referente a los proyectos del agro, el Presidente anunció una iniciativa de alivios financieros a pequeños productores para que saneen sus deudas y vuelvan a ser sujetos de crédito. Este texto fue radicado el mismo 20 de julio en la comisión tercera de la Cámara de Representantes, pero aún no han sido nombrados los ponentes.



El Gobierno también tiene listo para radicación un proyecto de ley que autoriza la adhesión del cacao colombiano a la Organización Internacional del Cacao (ICO), que beneficiaría a 52.000 productores nacionales.



EL RETO DEL EMPLEO



Si bien el proyecto de reactivación económica ha tenido algunos avances, el empleo sigue siendo el mayor desafío teniendo en cuenta que se han perdido más de 4 millones de empleos, y el plan contempla la creación de 1 millón de empleos en los próximos años. Para Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, “los datos muestran que el empleo va relativamente bien y que la caída más profunda fue en abril. Vemos que hay mejores indicadores y que las cosas ya van activándose. La prioridad siguen siendo los empleos porque se han perdido bastantes y este plan de reactivación puede no capturar todo eso”.