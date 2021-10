Una minería sostenible sí es rentable’

Una gran parte de la prosperidad en Suecia se sustenta en los ingresos por el suministro del sector minero. Esta industria es clave para la sociedad moderna, ya que los metales y minerales son necesarios para satisfacer los constantes desarrollos de los países.



Se requieren para equipamiento médico, infraestructura, telecomunicaciones, sistemas de energía renovable o sostenible, baterías recargables y electrónica, entre otros.



La afirmación es de Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, quien en diálogo con Portafolio afirmó que, si bien la minería no siempre goza de la mejor reputación, puede ser perfectamente sostenible y además convertirse en un eslabón estratégico de las exportaciones de un país.



“La alta demanda de metales y minerales no debe ser satisfecha a expensas del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos”, dijo.



¿Por qué la minería está en el primer renglón de la economía en Suecia?



¿Por qué la tesis de la sostenibilidad para desarrollar la operación minera?



La alta demanda de metales y minerales no debe ser satisfecha a expensas del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Se necesitan procesos de producción climáticamente inteligentes (ambientalmente sostenibles) y responsables para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 y contribuir al desarrollo social sostenible.



Combinar la innovación y la eficiencia de recursos en las operaciones mineras, en lugar de centrarse simplemente en la extracción de minerales, agrega valor y crea nuevas oportunidades de negocios, y de paso contribuye al crecimiento de la sociedad.



¿Por qué es importante la minería para la economía de Suecia?



El comercio exterior es importante para nuestra economía. Las exportaciones de Suecia representan hoy día casi el 50% del PIB. Y el sector minero es significativo para las ventas al exterior. Por ejemplo, hoy representamos más del 90% de todo el mineral de hierro producido en la Unión Europea, y es uno de los principales productores de otros metales básicos como el cobre con un aporte del 50% en el continente. La minería es la actividad principal para la economía de nuestro país, ya que se generan encadenamientos con otros sectores.



¿Cómo complementan la innovación con la actividad minera?



Suecia es uno de los países más innovadores y sostenibles del mundo, y ha sido reconocido por incorporar alta tecnología al desarrollo de la industria de la minería. Un excelente ejemplo de inversión e innovación responsable lo tenemos en el sector minero, en el norte de Suecia, donde opera la primera y única planta para la producción de acero donde no intervienen los combustibles fósiles.



¿Cómo integran la innovación y la sostenibilidad a la operación minera?



Para la industria minera se ha desarrollado una amplia gama de vehículos eléctricos y equipos que pueden ser controlados de forma remota desde cualquier parte del mundo con tecnología 5G reduciendo las emisiones de CO2 y los riesgos para los trabajadores.



Y esto fue lo que precisamente presentamos para el proyecto minero de Quebradona en Jericó (Antioquia), innovación al servicio de la sostenibilidad. En Suecia se han logrado muchas maneras de aprovechar y reconocer los méritos de la eficiencia de los recursos y de la tecnología sostenible para la actividad extractiva.



¿Cómo tecnificaron la operación minera, al punto de ser sostenible?



Gracias a la cooperación conjunta de la industria, la academia y el gobierno, al que se ha unido la sociedad civil, para asegurar el desarrollo y la mejor continuidad de la minería. El diálogo con todos los actores involucrados lleva a que se pueda desarrollar una minería protegiendo los ecosistemas.



La sostenibilidad y el medio ambiente son muy importantes en Suecia, por eso se desarrolla una actividad extractiva protegiendo los entornos. Es desarrollar soluciones que no afecten los ecosistemas. Sin duda se presentarán impactos, pero que no alcancen a afectar en gran medida al medio ambiente. Las consecuencias deben ser mínimas.



¿Cómo equilibran operación minera y sostenibilidad ambiental?



El gobierno de Suecia ha sido muy estricto con la regulación en la protección al medio ambiente, pero al mismo tiempo ha generado más incentivos para que se presenten nuevos desarrollos mineros a gran escala. Esto impulsa a que las empresas desarrollen innovación gracias a los desembolsos de recursos en investigación para buscar que esos mínimos impactos sean cada vez menores.



La inversión responsable y la innovación en el desarrollo sostenible está en el ADN de Suecia, así como en el ADN de sus empresas. Y las compañías lo han entendido, por eso justamente son líderes en sostenibilidad e innovación en el mundo, y saben que eso es el futuro. Reitero que la inversión responsable y sostenible es rentable, y con esa rentabilidad viene más empleo, investigación y desarrollo, que es un circulo virtuoso. Es claro que el estado traza las reglas de juego de lo que se puede y no se puede hacer.