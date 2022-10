Una recesión profunda no es necesaria para frenar inflación: experta

La Reserva Federal se comprometió a aumentar las tasas de interés hasta que se restablezca la estabilidad de precios y debe tratar de hacerlo de una manera que evite una recesión complicada, dijo la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly.



"Resuelta a nuestros objetivos, la Fed ha elevado la tasa de interés de referencia rápidamente este ano, y se necesitarán aumentos adicionales proyectados", dijo Daly el jueves en la Universidad Estatal de Boise en Idaho.



"Estos son ajustes necesarios y apropiados, hechos con la intención de volver a poner la economía sobre una base solida", puntualizó.



Daly, quien se ha hecho eco de sus colegas del banco central al prometer seguir aumentando las tasas de interés para enfriar la demanda, reiteró las preocupaciones que planteó a principios de esta semana sobre el endurecimiento excesivo de la política y las implicaciones que eso podría tener para Estados Unidos. Dijo que los costos tanto de hacer muy poco, lo que podría permitir que aumenten las expectativas de inflación, y hacer demasiado, lo que podría causar una "recesión innecesaria y dolorosa", son altos.



'Compromiso decidido'

Inflación Estados Unidos YUKI IWAMURA / AFP

"Inducir una recesión profunda no parece estar justificado por las condiciones, ni es una acción necesaria para lograr nuestros objetivos", dijo Daly. "Una política exitosa requerirá un análisis vigoroso, una dependencia extrema de los datos y un compromiso decidido para cumplir con nuestro mandato". asegura.



En un discurso titulado "La singularidad del mandato dual", Daly señala que los dos objetivos de la Fed, la estabilidad de precios y el máximo empleo, están entrelazados y que caracterizarlos como compensaciones no es la forma correcta de ver la misión del banco central. Las dos partes del mandato son la base de la seguridad económica, dijo.



"Visto desde este punto de vista, la Reserva Federal en realidad tiene un propósito singular: mantener la economía en un camino sostenible al ofrecer precios bajos y estables y una fortaleza duradera en el mercado laboral", dijo Daly.



Algunos críticos del rápido endurecimiento de la política de la Fed, que ha visto aumentar las tasas de interés en 3 puntos porcentuales este año, han acusado a los políticos de abandonar su mandato de empleo para centrarse únicamente en la inflación.



"Navegar la economía hacia un camino más sostenible requiere tasas de interés mas altas y una reducción en el ritmo de la actividad económica y el mercado laboral", dijo Daly. "Pero por ahora, inducir una recesión profunda no parece justificarse por las condiciones, ni es necesario para lograr nuestros objetivos".

BLOOMBERG