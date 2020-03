Una semana decisiva en la licitación del dominio .Co

El Ministerio de las TIC inició en noviembre el proceso de la licitación del dominio .Co y el protocolo de interacción con el mercado del proyecto.



Entre las tres empresas que están en competencia se encuentra el consorcio Dot CO, conformado por Centralnic Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS; CO Internet S.A.S., el actual operador del dominio .CO; y por último, Nominet UK.



Lea: (El próximo 27 de marzo se adjudicará el dominio.co)

En el cronograma establecido por el MinTIC, el resultado de la licitación se conocerá el 27 de marzo.



Esta semana los proponentes para administrar el dominio .CO, podrán realizar comentarios a la evaluación preliminar que realizó el Ministerio para hacer los ajustes correspondientes. Después de esto, entre el 18 y el 19 de marzo, se podrán presentar contraobservaciones.



El elegido deberá operar el dominio por cinco años y no por diez como se establecía antes. La Cartera también se otorgó mayores competencias como las responsabilidades, la definición y aprobación de la política de nombres de dominio bajo ccTLD.co, así como de ejercer las actividades de control y supervisión sobre todo el modelo.



Además, esta entidad debe liderar la representación del Gobierno ante la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Icann), que es la encargada de la contratación del operador del registro y de desarrollar el esquema que garantice la estabilidad y la continuidad de prestación de los servicios de registro y actividades asociadas al ccTLD.CO, entre otras funciones.



LA PELEA CON NEUSTAR



Neustar, dueño del operador actual, viene administrando el dominio hace 10 años aunque la empresa actual ya no es la misma que ganó la licitación inicial.



En 2014, pasó de tener un capital 99% colombiano, a 100% propiedad de la firma extranjera en mención.



Según cifras del Ministerio, el dominio .CO ha decrecido en los últimos años, contrario a lo que debería ser una mayor gestión a nivel local e internacional, se han perdido unos 70.000 dominios en los últimos 2 años, de uno que ya debería tener cerca de 5 millones de estos.



Según datos de Mi.com.co, registrador dominios en Colombia, el crecimiento de los registros administrados por este distribuidor perdió una dinámica de crecimiento desde 2016 a pesar de constantes esfuerzos de la empresa con universidades y Cámaras de Comercio.



Neustar presentó solicitud de arbitraje contra Colombia por el dominio .Co y con la herramienta judicial busca que el uso se prorrogue por otros diez años excusado en el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.



De acuerdo con la ministra de las TIC, Sylvia Constaín “el dominio es un bien de todos los colombianos y nuestra obligación es buscar el mejor operador posible para este activo”. Así mismo, Constaín ha enfatizado que “este es un proceso abierto y transparente, donde buscamos que los colombianos podamos tener los beneficios que se derivan de este”.



Este dominio es distinto a los otros porque el .Co, que para los colombianos, se refiere a Colombia, tiene también un 90% de los registros que están por fuera de este, porque en el mundo muchos lo relacionan con compañía y corporación.



“Entonces, las personas que no tienen relación con el país utilizan la terminación del dominio .Co como la más adecuada para una compañía o comercio”, agregó la ministra Constaín.