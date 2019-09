Unas 75 mil personas han pasado de fondo privado a Colpensiones

Los traslados de un régimen pensional a otro mantienen, este año, la tendencia alcista.

De acuerdo con datos de Colpensiones, con corte a julio pasado, cerca de 75.000 personas que estaban en régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais) –de los fondos privados– al de prima media, que administra la entidad.



En plata blanca, esto da cuenta de que unas 350 personas, por día, pasaron sus ahorros al régimen público con corte a julio pasado.



(En 2018 hubo 717 traslados a Colpensiones por fallo judicial).

En contraste, en ese mismo periodo, 769 cotizantes se fueron de Colpensiones a unas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).



Según Mauricio Olivera, director de Econometría y expresidente de Colpensiones, “la tendencia responde a cuatro factores, siendo el primero el hecho de que hay una clara diferencia entre las pensiones de ambos regímenes. En segundo lugar, los fondos ya tienen 26 años, es decir, están empezando a pensionar las personas, entonces se están dando cuenta que, en muchos casos, las mesadas que reciben son bajas y van tomando consciencia”.



En este orden de ideas, señaló que los colombianos cada vez tienen más consciencia de dónde tener sus ahorros para la vejez, sumado a que “Colpensiones tiene una eficiencia mucho mejor a la que tenía el antiguo Seguro Social, lo que ha hecho que los colombianos confíen en el Estado para guardar sus recursos”.



Acá vale mencionar también que el país cuenta desde hace unos años con la doble asesoría, que les permite a las personas recibir datos tanto del régimen público como del privado, para tomar una decisión de si quedarse o trasladarse. No obstante, la palabra final la tiene cada colombiano.



Consultados sobre estas cifras, desde Asofondos, gremio que agrupa a las AFP que operan en Colombia dijeron, “en junio, los traslados bajaron un poco la tendencia, pero sigue siendo similar; no obstante, lo preocupante es que seis de cada 10 que se han pasado tienen menos de 45 años y el 51% del total gana entre uno y dos salarios mínimos”.



Buena parte de los trasladados este año también responde a diversos fallos judiciales, ya que muchas personas han solicitados a los jueces que los pase ‘por derecha’, ya que, por edad, no pueden hacerlo automáticamente.



De hecho, el abogado laboralista, Diego Fernando Ballén, asegura que en el país “se ha abierto un mercado irresponsable de varias oficinas de litigantes no especializados en la materia, quienes ofrecen y casi que garantizan al cliente su retorno al régimen de prima media”.



POR FALLOS JUDICIALES



Según dijo hace unos meses el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, la entidad tiene en fila a un poco más de 16.000 personas que buscan que un fallo judicial les permita trasladarse desde el régimen pensional privado al público. “En diciembre del año pasado, iban 11.000 personas que habían demandado su afiliación, y ahora, la cifra ya va en 16.000. Esto puntualmente quiere decir que las personas han demandado la afiliación en las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”, aseguró el funcionario. Estos procesos vienen en aumento, desde que comenzó a regir la doble asesoría en el país.



CASI 80% DE LOS AHORROS, EN INVERSIONES DE MAYOR RIESGO



Con corte al primer semestre del año, casi $8 de cada $10 invertido en el régimen privado de pensiones estaban en fondos de mayor riesgo.



Así se desprende de las más recientes cifras reveladas por la Superintendencia Financiera, que, al cierre de junio, registró un poco más de 16 millones de personas afiliadas a Protección, Porvenir, Skandia y su alternativo y Colfondos.



Según la información, en marzo entró en vigencia un decreto del Ministerio de Hacienda, que fijó que las personas que no hubiesen elegido adónde llegarían sus recursos, se les movería ‘por derecha’ a los de mayores riesgos.



Esto se ve perfectamente reflejado en los datos de la Superfinanciera, si se tiene en cuenta que, hasta febrero, el fondo moderado registraba 14,6 millones de personas vinculadas, en tanto que marzo, cuando cambiaron las reglas de juego, solo quedaban 2,4 millones.



Y así como este reducía en el número de cotizantes, el de mayor riesgo aumentó exponencialmente, ya que, en febrero, tenía cerca de 60.000, pero a partir de marzo ya contaba con más de 12 millones de personas.



En último lugar, el fondo conservador se mantuvo relativamente estable, ya que solo pasó de tener 990.000 ciudadanos a un poco más de un millón.



CORTE A MITAD DE AÑOS



En términos generales, las cifras de la Súper dan cuenta que de los 2,4 millones del moderado, poco más de un millón estaba activo, en tanto que los otros 1,4 millones aparecen como inactivos.



Para el caso del conservador, solo una tercera parte está activos, en tanto que el 70% restante registra como inactivo, cifras que para el fondo de mayor riesgo quedaron casi en uno 50% - 50%.



La entidad también reveló en su informe que de los 16’001.756 colombianos registrados en fondos privados de pensiones obligatorias, cerca de 10 millones aparecen como no cotizantes, mientras que los 6 millones restantes sí aportaban constantemente para sus jubilaciones.



En cualquier caso, los recursos que quedaron en inversiones moderadas pasaron de tener ahorros por $194,2 billones en enero a $203,9 billones en junio, registrando un crecimiento cercano al 5%.



En tanto, los dineros ‘conservadores’ alcanzaron los $24,1 billones, es decir, 12% más que en enero, cuando registraban un poco más de $21 billones.



Y, finalmente, los de mayor riesgo tuvieron la mayor alza (167%), al pasar de $2,8 billones en enero a $7,5 billones en junio.