Única mina de cobre debe más de $18.000 millones en regalías

La única producción de cobre en el territorio nacional, y cuya operación es subterránea, industrial y a mediana escala, tiene una gran deuda monetaria con el país ya que en el últimos seis años por esta tarea no ha pagado un solo peso en regalías.



Se trata de la mina El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó), operada por la compañía canadiense Atico Mining, la cual, desde que asumió la tarea en 2014 y hasta la fecha, debe más de $18.000 millones a las arcas del Estado por no realizar el citado pago.



Así consta en los registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a los que tuvo acceso Portafolio, los cuales indican, que además El Roble también produce oro y plata, y que por estos dos metales Atico Mining solo ha pagado más de $6.000 millones en regalías, y que aún le debe al país más de $3 millones.



Es decir, que según los registros de la entidad, la suma total que adeuda la minera canadiense a Colombia son $18.691.778.365 por concepto de regalías de los tres metales.



“Es indispensable que haya corresponsabilidad por parte de los titulares mineros. Es de vital importancia que todos desarrollen a cabalidad sus obligaciones legales, técnicas, financieras y especialmente las de tipo social, para así cumplirle a las regiones”, señaló, Juan Miguel Durán, presidente de la ANM.



DESDE EL INICIO



Pero lo que más llama la atención de esta mina cupífera es que desde el inicio de la operación, y que arrancó a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, no se le giró al país los dineros que por regalías le correspondían gracias al desarrollo de esta producción.



La razón, entre 1990 y 2013, la tarea de El Roble estuvo a cargo de las empresas Minas El Roble (Miner), Nittetsu Mining Company y C. Itoh and Co., las cuales no producían más allá de las 100.000 toneladas al año precisamente para no pagar las regalías, según el artículo 219 del Decreto 2655 de 1988, que establecía este tope de extracción en la operación de minerales metálicos en el país.



Para Darío Cujar, analista del sector minero, y conocedor del caso, ha venido señalando que, por lo establecido en el artículo 219 del Decreto 2655 de 1988, el país dejó de recibir de la mina El Roble más de $20.000 millones en regalías.



A lo anterior se suma, que desde el 2014, Atico Mining adquirió el 90% de la operación de El Roble, y desde entonces ha llevado su extracción a niveles de 280.000 toneladas año (superando el tope establecido), y de paso tampoco ha pagado las regalías.



DEMANDA INTERPUESTA



Ante la falta de pago total de regalías desde el inicio de la producción de cobre en la mina El Roble, así como del concepto de participación, la ANM radicó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2017.



La querella busca que se declare el incumplimiento del titular minero “al abstenerse de pagar las regalías que le corresponden al Estado causadas por la explotación que ha realizado del mineral (cobre) a lo largo de la etapa contractual de explotación y, en consecuencia, se condene a su pago”.



De igual forma se pretende que se declare el incumplimiento por parte del titular minero del pago por concepto de participación “ya que desde 2014 ha incumplido su obligación de cancelar la participación que le corresponde al Estado sobre los minerales de cobre, oro y plata”, ya que se ha superado el tope de producción de 100.000 toneladas de mineral bruto, condición contractual que genera la obligación de pago de las participaciones, y que no lo ha hecho.



Así, la ANM busca que Atico Mining, a través de la querella, pague más de $15.000 millones, por el no pago de las regalías que el país no ha recibido desde 1991, a lo que se sumarían otros $5.000 millones por lo que dejó de pagar en participación de la operación, y que la nación no ha percibido desde 2014.



Otro punto a destacar, es que la ANM sostiene que el contrato por el cual está operando El Roble es el 2477 de 1986, y no el 2655 de 1988, por lo que la operación no está eximida de pagar las regalías.



Por concepto de participaciones, los registros de la ANM indican que Atico Mining debe a la fecha más de $13.000 millones.



“Es importante precisar que se han adelantado todos los procesos administrativos necesarios para lograr el cumplimiento del pago de las obligaciones que por ley le corresponde al titular de El Roble. Además del recaudo de las regalías correspondientes como se ha señalado, también se pretende recuperar los otros ingresos a los que el Estado tiene derecho, como es el de participación”, recalcó el presidente de la ANM.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio