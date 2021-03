Confirman cambio de los uniformes de la Policía Nacional

Particular

En la mañana de este lunes, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, se refirió al cambio del uniforme de la institución y la presentación de las patrullas, esto, dentro del nuevo modelo de Vigilancia de Seguridad Ciudadana.



El general resaltó que para llegar al nuevo modelo del uniforme se realizaron 84 mil encuestas - entre el personal - para conocer de sus necesidades frente a la comodidad para ejercer sus labores, en su mayoría, ligada al patrullaje en las calles.

El general Vargas señaló que el piloto del cambio de uniforme es para el personal asignado a la seguridad ciudadana, para el Policía de las ciudades y pueblos. "Vamos a continuar con nuestro uniforme verde oliva - el número 3 y número 5, - en todo lo que significa el área rural", puntualizó.



El director de la Policía insistió en que "Colombia es un país verde, por lo que va a continuar el uniforme verde para los escuadrones de carabineros, para las operaciones rurales".



Insistió en que para las operaciones urbanas - se remplazará el uniforme número 4. - "Es el uniforme que la gente ve del Policía en la calle, ese es el que vamos a cambiar", dijo el general Vargas.



El director de la Policía señaló que el nuevo uniforme - piloto - está en las pruebas técnicas de calidad, como lo indica la ley, que de ser aprobado, "será un paso enorme, ya que nos da mucha más visibilidad", puntualizó el general.



De acuerdo con Vargas, el nuevo uniforme no tiene botones, pero si más anexos para guardar elementos, bastón, armas menos letales, "es mucho más barato que el que tenemos ahora, es más económica la confección de la chaqueta, como todo el set del uniforme", señaló.



El director de la Policía aseguró que el nuevo modelo de uniforme será presentado por el presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, aunque no definió la fecha.



"Que el ciudadano pueda ver al Policía a lo lejos, porque (el uniforme) tiene unas características de visibilidad enormes, además, un uniforme que será táctico, que permita cargar cosas", aseguró el oficial, quien dijo que también habrá cambios en las patrullas para hacer más efectiva su labor, sin entregar detalles.



Una comisario con 28 años de antigüedad, pieza en la modernización



En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el general vargas reconoció que una mujer, una comisario con 28 años de servicio, fue fundamental en el cambio del uniforme de vigilancia.



Destacó que la comisario ha estado los 28 años de su servicio patrullando las calles, en diferentes zonas del país, hoy esta en Bogotá.



"Es una mujer absolutamente convencida del servicio a las personas , de proteger la vida, es una verdadera heroína", aseguró el director de la Policía, al destacar que la comisario les ayudo a desarrollar las necesidades del nuevo uniforme de vigilancia - ¿qué tipo de bastón, qué elementos no letales se debían llevar? y con base en sus aportes se tuvieron en cuenta las necesidades del Policía que patrulla las calles.



JUSTICIA