'Uno no pide antecedentes para las fotos', explica embajador de Guaidó

Tras las imágenes que darían cuenta de un supuesto apoyo de la banda criminal ‘Los Rastrojos’ a Juan Guaidó para ingresar al país en la víspera del concertó Aid Live Venezuela, el embajador del líder opositor en Colombia, Humberto Calderón explicó que las fotografías son un “hecho anecdótico y que se las pudo haber tomado con cualquiera”.



A través de su cuenta en Twitter, Calderón difundió dos videos en los que se ve aparentemente revisando y comentando las instantáneas. Allí señaló que el presidente (e) Juan Guaidó pudo haberse sacado esa foto con cualquiera.



“Uno no va por la calle pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que piden una foto", aseguró.



Además, recalcó que la difícil situación que se vive en la frontera “en esos pasos irregulares, conocidos como trochas, todo el mundo anda armado”. Y agregó que es muy permeable y extraño sería que no lo estuvieran cuando hay guerrilleros, exguerrilleros y grupos irregulares delinquiendo.



“De tal suerte que por ahora no ha habido ningún percance, esa es una cosa anecdótica”, puntualizó.



Juan Guaidó ingresó el pasado 23 de febrero a Colombia por uno de los pasos irregulares, para el concierto que se llevó a cabo en la frontera y coordinar el paso de la ayuda humanitaria. No obstante, la Fundación Progresar de Cúcuta denunció el supuesto apoyo de miembros del grupo criminal en la entrada al país.



En uno de los trinos se publican fotografías en las que el líder de la oposición venezolana aparece con quienes serían integrantes de 'Los Rastrojos', y que estarían detrás del operativo de ingreso de Juan Guaidó desde Guaramito a Agua Clara.



Allí fue recogido por funcionarios públicos colombianos, entre ellos el concejal de Cúcuta y vicepresidente del Partido Conservador Juan Felipe Corzo, como el mismo lo manifestó en un su momento.