América Latina aún le teme al dinero móvil

Según el estudio ‘State of the Industry of Report on Mobile Money, de la Asociación Global de Operadores de Telefonía Móvil, en los últimos cinco años el uso del dinero móvil ha tenido un crecimiento exponencial en el mundo, tanto que en el 2018 hubo un total de 866 millones en transacciones a través del smartphone, 20% más que en el 2017.

Sin embargo, en América Latina el crecimiento no es muy representativo, ya que según el estudio la región representa solo un 3,1% de los clientes registrados de dinero móvil.

Este porcentaje se mantiene estático desde el 2017 y, de acuerdo con el informe, entre el 2017 y 2018, el volumen de transacciones en esta parte del mundo disminuyó en casi un 30%.



Según expertos de VeriTran, aunque el dinero móvil tiene un gran potencial a nivel global, la adopción en América Latina se ha visto frenado por temores que sienten los usuarios.



“Entre los temores de los usuarios latinoamericanos se encuentran la seguridad y el fuerte cambio cultura que significa pasar del uso de efectivo y de las tarjetas físicas – que ha sido una realidad por décadas -, al uso del dinero digital”, aseguró la firma.



De acuerdo con la empresa, el dinero móvil es una estrategia crucial para aumentar los niveles de inclusión financiera en la región, por lo que es de vital importancia que la industria financiera impulse el desarrollo del dinero digital y apunte sus esfuerzos a crear consciencia en la población sobre la seguridad y simplicidad que implica este cambio.