Utilidad de Ecopetrol cayó el 95,2% en el primer trimestre

La caída en los precios internacionales del petróleo y la pandemia por la covid-19 le terminaron por hacer desplomar más del 90% en las utilidades de Ecopetrol en el primer trimestre del presente año.



(Desplome de las utilidades netas de Ecopetrol).

Así lo indican los resultados financieros de la petrolera, los cuales señalan que las ganancias fueron de $133.000 millones por sus tareas entre el 1 de enero y el 30 de marzo ($1,1 billones antes del impairment), lo que representa una caída del 95,2% en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando estas fueron de $2,7 billones.



Lo paradójico, es que precisamente dos segmento que sacaron la cara por la petrolera en el 2019: la producción de hidrocarburos en territorio nacional y las tareas de fracking en los EE. UU. fueron los que más decrecieron en los tres primeros meses del año, pero con más fuerza en febrero y marzo.



“El 2020 inició con perspectivas de crecimiento. Sin embargo, al cierre del primer trimestre nos enfrentamos a condiciones de mercado que se vieron reflejadas en una caída de más de 65% en el precio del crudo Brent y la expansión de la covid-19, lo que significó una contracción de la demanda tanto de crudos como de productos”, subrayó Felipe Bayón, presidente de la petrolera.



Llama la atención, que si bien la producción promedio de crudo de Ecopetrol alcanzó 735.000 barriles día en los tres primeros meses del año, apenas 7.000 barriles más en comparación con el primer trimestre del 2019, las ganancias lograron cubrir los costos de operación y permitió una utilidad leve.



Pero sin duda la tarea que le estaba reportando positivos resultados (fracking en EE. UU. con Oxy), no le quedó más camino que ajustar la operación con un recorte en inversión y bombeo, y se pasó de 7.000 a 9.000 bpd a entre 4.000 y 5.000 bpd.



“Estamos haciendo un progreso sólido con reducciones de costos adicionales para ayudar a resistir el entorno de precios bajos de productos básicos y otras presiones macroeconómicas que afectan la industria y economía global”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Oxy, Vicki Hollub.



Por su parte el presidente de la petrolera colombiana, subrayó que este plan ya se encuentra en ejecución gracias a la flexibilidad que ofrece el manejo de activos de ciclo corto”, resaltó Bayón.



Otro eslabón que contribuyó a la caída de las utilidades de Ecopetrol fue en el segmento de refinación el cual estuvo afectado, especialmente durante el mes de marzo, por la caída de la demanda de sus principales productos, como consecuencia de la pandemia.



El margen bruto de refinación total se ubicó en US$9,5 por barril y la carga promedio conjunta fue de 345.000 barriles por día, lo que significa una reducción cercana al 1.7% frente al mismo periodo de 2019.



“Las refinerías están trabajando por debajo de su capacidad. La de Barrancabermeja lo hace con el 50%, y en la actualidad está cargando entre 110.000 y 120.000 barriles por día, y la de Cartagena trabaja menos del 80% al procesar 110.000 barriles diarios, resaltó un vocero de la petrolera.



Y en el negocio de Transporte, los resultados tampoco fueron alentadores, ya que el volumen transportado se mantuvo en línea frente al primer trimestre de 2019, presentando estabilidad operativa.



En la tarea de exploración, Ecopetrol y sus socios completaron la perforación de tres pozos en Colombia en el onshore.



Con Shell sigue en el proyecto COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur en aguas del Mar Caribe (offshore). Y a nivel internacional, la perforación del pozo Gato do Mato-4, en el Presal de Brasil.



OTROS RESULTADOS EN CIFRAS



En el primer trimestre de 2020, Ecopetrol alcanzó una utilidad neta de $133.000 millones y un Ebitda de $5.3 billones. Estos resultados se explican principalmente por la fuerte caída del precio mundial del crudo Brent, el cual pasó de US$64/barril en 1T19 a US$51/barril en 1T20 y un fuerte debilitamiento de la canasta de crudos y productos. Al 30 de marzo, el diferencial de la canasta de venta de crudo vs Brent registró -US$10.5/barril versus -US$7.6/barril, alcanzados en el mismo periodo de 2019. Lo anterior, fue compensado parcialmente con el fortalecimiento de los diferenciales en gasolina, nafta y diésel, y una devaluación del 13% de la tasa de cambio promedio frente al primer trimestre de 2019.