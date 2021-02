Gobierno aspira a vacunar un millón de personas en 39 días

El anuncio del inicio de la vacunación masiva en Colombia para el 20 de febrero da señales de esperanza entre los líderes gremiales, expertos y empresarios del país.



(Lea: Vacunación masiva contra la covid inicia el 20 de febrero)



El cierre de las negociaciones bilaterales con las farmacéuticas Moderna y Sinovac amplió la capacidad del Gobierno Nacional para garantizarles vacunas a 35 millones de personas, el 70% de la población del país. Así mismo, la meta es que en el primer trimestre de este año sean vacunados un millón de colombianos.



(Lea: Colombia, el tercer peor país en el manejo de covid-19)

La canasta de vacunación del país será entonces a través del mecanismo Covax: 20 millones de dosis para 10 millones de personas, con Pfizer: 10 millones de dosis para 5 millones de personas, al igual que con AstraZeneca: 10 millones de dosis para 5 millones de personas.



(Lea: Luz verde para ensayo de segunda vacuna contra el covid en Colombia)



Y en el acuerdo con Jansen se sumaron 9 millones de dosis para 9 millones de personas. Las últimas negociaciones de biológicos dejan a Moderna con 10 millones de dosis para 5 millones de personas y a Sinovac con 2,5 millones de dosis para 1 millón 250 mil personas.



En total se han adquirido 61,5 millones de dosis, con una inversión superior a los 2 billones de pesos, que garantizan biológicos para 35’2500.000 colombianos durante el año 2021.



Según el Ministerio de Salud, en febrero se estima la aplicación de 337.000 dosis, en marzo de 3’333.764, para abril de 4’663.843, en mayo 3’939.843 y durante junio se prevé el suministro de 7’553.450 dosis.



Por otro lado, en el segundo semestre del 2021 el reto será mayor, pues en julio se estima que se apliquen 8’294.941 dosis. Asimismo, agosto será el mes en el que se pondrán más vacunas en Colombia, con 11’258.941 y para septiembre se aplicarán 5’642.941; en octubre 6’260.116; en noviembre 4’934.352 y en el último mes del año serán suministradas 3’166.666 vacunas.



En las tres semanas previas, el Gobierno se centrará en la comunicación, pedagogía y campañas, con la cadena logística, salud local, EPS, IPS y los actores del Plan Nacional de Vacunación.



“El éxito de esta campaña dependerá de la claridad que los otros agentes tengan de su papel y de sus competencias. Por eso los lineamientos deben ser simples y la asignación de esas tareas debe ser clara. La eficacia del proceso dependerá de la sencillez del plan”, dijo el director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo.



En el proceso de vacunación, el recurso humano en salud debe ser responsable del agendamiento; la correcta verificación del paciente; en la garantía de la cadena de frío; en el consentimiento informado de los pacientes; en la implementación de medidas de bioseguridad; en la aplicación del biológico; la verificación de reacciones adversas; el registro de la información y de las tareas administrativas de facturación, como adicionar reportes y conceder nuevas citas.



Gustavo Morales Cobo, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), aseguró que las EPS están listas para el proceso, en la medida en la que son las encargadas de entregar los listados de los pacientes de acuerdo con la priorización establecida a las IPS, las cuales están a cargo de agendar las citas y aplicar las vacunas. Por eso será fundamental actualizar los datos.



SIN BAJAR LA GUARDIA



El inicio del proceso de vacunación es un paso definitivo para el país en el proceso de reactivación social y económica, pero no es el único que Colombia debe mantener.

“Ya tenemos preparados al personal y a los centros para iniciar la vacunación de manera masiva tan pronto lleguen las primeras unidades.



Sin embargo, esto no debe significar que se baje la guardia en el autocuidado y la responsabilidad de seguir actuando para controlar el virus”, señaló Sergio Martínez, CEO global de Keralty.



Así mismo, el anuncio abre las puertas a la reactivación. “Es una gran noticia que la vacunación masiva tenga ya una fecha definida. Se trata de una primera fase que no solo salvará vidas, sino que contribuirá a la recuperación de la economía de nuestro país”, explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que es positivo que se esté hablando de la masificación de la vacuna.



“Finalmente, además del cuidado personal, esto es lo único que va a lograr que en el país pueda generarse una vuelta a la normalidad, poco a poco, a medida que avanza el proceso”.



Insistió que es muy importante que eso sea sostenible y continuo, y que se involucren a sectores de riesgo de la actividad productiva. “Es importante que el proceso de vacunación, además del criterio de salud pública, también tenga un enfoque de ayuda a la reactivación económica”.



En el sentido de la preparación previa, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), agregó que se deben mantener las acciones exitosas hasta el momento.



“Genera esperanza el tener una fecha concreta para el inicio de la vacunación, pero al tiempo no podemos perder el foco en continuar con las acciones de prevención, incluir tapabocas gratis, alcohol, brigadas por sanidad para generar trabajo. Es importante que la logística esté totalmente preparada para que el proceso fluya y avance con prontitud, tanto para la población más vulnerable como para los ciudadanos más jóvenes que tienen necesidad de movilizarse por razones económicas”, dijo.



Por su parte, Luz Stella Flórez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), indicó desde uno de los sectores más afectados por la pandemia, que “es una buena noticia para la salud y para nuestro sector y la economía en general. Es importante una adecuada planeación para la vacunación, y seguir promoviendo y practicando el autocuidado hasta lograr la inmunización de rebaño”.



Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional y de Confecámaras, dijo que así se despeja la incertidumbre y se evita la intensificación de los graves daños sociales y económicos generados por los cierres.



“El comercio formal es el principal perjudicado con las cuarentenas, dado que se calcula una potencial afectación de más un millón de empresas en todo el país, 97% de las cuales son micros y pequeñas, y que generan un total cerca de cinco millones de empleos. El inicio de la vacunación permitirá que la reactivación se consolide durante 2021”, puntualizó.