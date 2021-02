Acabar con mitos, la otra tarea de la vacuna del covid

El ministerio de Salud, antes de iniciar con la tarea de la inmunización, tiene como misión solucionar las dudas de los colombianos ante las vacunas. Aunque hay que anotar que la entidad ya ha avanzado con algunas respuestas en su página web.



(Lea: Vacunación masiva contra la covid inicia el 20 de febrero)

Si bien el portafolio que tendrá el país es amplio, pues habrá por medio del mecanismo Covax 20 millones de dosis para 10 millones de personas; con Pfizer, 10 millones de dosis para 5 millones de personas, cifra que se repetiría con AstraZeneca; y, así mismo, con Moderna (10 millones de dosis para 5 millones de personas); mientras que por medio de Sinovac serán 5 millones de dosis para 1.250.000 personas; los colombianos no podrán elegir las vacunas, pues lo que se busca es lograr una acción colectiva, para proteger a los demás y se hará según disponibilidad.



(Lea: Gobierno aspira a vacunar un millón de personas en 39 días)



Algunas de las vacunas a las que tendrán acceso los colombianos se han desarrollado a partir de virus atenuados, mientras que otras tienen trozos de proteínas o del RNA del patrón genético.



(Lea: Vacunas del Covax llegarán a Colombia este mes)



“Lo que se hace es que se le coloca una sustancia al cuerpo y esto hace que el sistema inmunológico lo reconozca para que cuando llegue el virus al organismo ya tenga las armas para defenderse. La vacuna que está basada en ácidos nucleicos, no modificará ni química ni genéticamente el material genético de las personas”, dijo Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador Nacional sobre Estudios Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.



Como el proceso es plenamente voluntario. En caso que un beneficiario no desee recibir la vacunación, podrá solicitar mayor información y tomar una decisión definitiva, para lo cual deberá manifestar su consentimiento, requerir la reprogramación de su cita y su ubicación nuevamente en el orden de priorización.



Previo a la vacunación, la EPS incluirá un consetimiento para el usuario. “Dentro de la información relevante, en el consentimiento informado se incluyen los beneficios, efectos adversos y alternativas del respectivo tratamiento, de forma que la decisión del usuario esté basada en información clara y suficiente”, explicó Andrea Hurtado, directora jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social.



Sobre los efectos adversos de la vacuna, los estudios previos apuntan a que no produce ninguna reacción severa solamente el dolor local al momento de la vacunación o malestar leve que desaparece entre dos a tres días.



Colombia incluso por medio del mecanismo Covax, buscará inmunizar a la población migrante. “Hay que aplicarles una segunda vacuna, porque la mayoría viene en dos dosis. Entonces, el reto aquí es identificar y tener la certeza de que esa población se va a vacunar y revacunar, que la podemos realmente ubicar con su lugar de residencia”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Por medio del portal Mi Vacuna, que estará disponible la próxima semana, se podrá verificar la fase del Plan Nacional de Vacunación, el agendamiento para la inmunización, la EPS e IPS asignadas y la fecha disponible.



El 20 de febrero se administrará la primera vacuna en el país para miembros del personal de salud y posteriormente serán los adultos mayores de 80 años.