Vacuna de Moderna contra la covid recibe autorización de la UE

La UE autorizó el miércoles la vacuna desarrollada por el laboratorio Moderna contra el covid-19, anunció en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pocas horas después que los reguladores otorgaron su luz verde.



Se trata de la segunda vacuna contra el coronavirus autorizada por la UE, ya que el 21 de diciembre había aprobado la desarrollada por Pfizer/BioNTech.



"Estamos proporcionando más vacunas contra el covid-19 a los europeos. Con la vacuna de Moderna, la segunda autorizada en la UE, tendremos 160 millones de dosis más. Y vendrán más vacunas", apuntó von der Leyen.



"Europa se ha asegurado hasta 2.000 millones de dosis de posibles vacunas contra el covid-19. Tendremos un número más que suficientes de vacunas seguras y eficaces para proteger a todos los europeos", agregó.



La vacunación ha comenzado en los estados miembros de la UE utilizando la versión desarrollada por Pfizer/BioNTech, y después de Moderna hay cuatro candidatos más para su aprobación.



Los detalles de los contratos firmados por Bruselas para asegurar las existencias de las diversas vacunas son confidenciales, pero se informa que la vacuna de Moderna es una de las más caras. La comisaria de salud de la UE, Stella Kyriakides, dijo que la aprobación de las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech "garantizará que se distribuyan 460 millones de dosis con una velocidad cada vez mayor en la UE, y vendrán más".



"Los Estados miembros deben asegurarse de que se mantenga el ritmo de vacunación. Nuestros esfuerzos no se detendrán hasta que las vacunas estén disponibles para todos en la UE", agregó.



Ha habido críticas en algunos sectores, en particular en los medios de comunicación alemanes, de que la estrategia coordinada de vacunas de Bruselas no se ha movido con la suficiente rapidez, comparado a Estados Unidos, Reino Unido o Israel.



Pero Bruselas insiste en que ha tomado la ruta más segura al someter a los candidatos a los protocolos de prueba completos de la Agencia Europea de Medicamentos y se ha coordinado estrechamente con los estados miembros para decidir cuántos productos comprar y distribuir.



AFP