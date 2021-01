Esto es lo que se sabe de los contratos para las vacunas

El pasado 18 de diciembre de 2020, el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno de Colombia había adquirido 40 millones de vacunas contra covid-19, y que la inmunización masiva comenzaría en el país en las primeras semanas de 2021.



“Se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. También el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo, a través de la plataforma Covax, para adquirir 20 millones de dosis”, precisó el mandatario en ese entonces.



El año 2021 comenzó no solo con la expectativa por las vacunas, sino también con un nuevo pico de pandemia, que ha llevado a que a nivel local y departamental los mandatarios tomen diferentes medidas para mitigar la propagación del virus.



En la primera semana del año, el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Vacunación, en el que se define la hoja de ruta, los grupos poblacionales priorizados, la logística y la organización del proceso. Sin embargo, diferentes voces presentaron inquietudes en torno a la logística y los pagos a las farmacéuticas, información que no está contenida en dicho plan.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue una de ellas y criticó en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud “ha anunciado compras, pero no se ha comprometido con fecha ni cantidad específica para empezar vacunación”.



A su vez, la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio a dar información sobre “los contratos realizados y recursos ejecutados a la fecha para la compra de vacunas; los recursos invertidos frente a las campañas que capacitación y concientización de las vacunas; y qué contratos y recursos se han ejecutado frente al proceso logístico para su conservación”.



Las críticas aumentaron, luego de que el presidente Duque dijera, durante una intervención en el XII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, que “se estarán cerrando contratos en los próximos días, y que empezaremos en el mes de febrero un proceso de vacunación”.



El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró posteriomente que “ya suscribió con el mecanismo Covax el contrato para adquirir vacunas para 10 millones de colombianos, equivalentes a 20 millones de dosis, con vacunas de dos dosis”.



Señaló también que ya se tienen los convenios con Pfizer y AstraZeneca, por 5 millones de vacunas de doble dosis con cada farmacéutica, y con Janssen, la compañía de biológicos de Johnson & Johnson, por 9 millones, en este caso, para una dosis única. Esto implica un total de 29 millones de vacunas para cubrir inicialmente a la población priorizada en el Plan de Vacunación, de los 35 millones de personas que buscan inmunizar.



El Minsalud aclaró además, que “ningún país tiene posibilidad de comenzar las negociaciones previas de acceso a los contratos de compra de la vacuna sin suscribir un acuerdo de confidencialidad”, teniendo presente la información sensible que se está manejando.



Y que, “si llegase a violarse esa confidencialidad, el país deberá atenerse a las sanciones y posible pérdida de la negociación y, por ende, de los biológicos”.



En medio de este debate, Portafolio conoció que a la fecha el presupuesto asignado para respaldar los acuerdos suscritos sería de $1,53 billones, a partir de los montos incluidos en cuatro resoluciones del Ministerio de Hacienda.



Para la alianza por medio del mecanismo Covax, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó por medio de la Resolución 1785 del 17 de septiembre de 2020 $391.502 millones para la adquisición de las dosis, operación que completó con la Resolución 1931 del 9 de octubre de 2020, que establece un monto de $427.425 millones también para Covax.



En el caso de los biológicos que suministrará Pfizer, la aprobación de los recursos, por el orden de $437.188 millones, se logró por medio de la Resolución 2327 del 25 de noviembre de 2020 del MinHacienda. Finalmente, para las vacunas de AstraZeneca se aseguraron $281.766 millones con la Resolución 2461 del 15 de diciembre de 2020, emitida por la cartera.



EL PROCEDIMIENTO



La entidad encargada de todo el proceso para la negociación, adquisición y logística de las vacunas es el Ministerio de Salud. Por medio de la Resolución 1270 de 2020 se creó un comité asesor para acompañar a la entidad en todo lo referente al proceso de inmunización, y a través del decreto 1258 de 2020 se conformó también la Instancia de coordinación y asesoría para el acceso a vacunas seguras y eficaces contra el coronavirus.



En este proceso también interviene la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que es la responsable de ordenar el gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y dentro de este, la subcuenta para la Mitigación de Emergencias del Covid coordina los gastos de Minsalud para mitigar la pandemia, lo que incluye no solo el proceso de vacunación, sino también de ventiladores y material médico, entre otros.



Los contratos de dicha subcuenta están definidos por la normativa del derecho privado, conforme a las leyes establecidas por el derecho civil o comercial. Si bien las resoluciones en las que se establecen los montos destinados son públicas, los acuerdos suscritos con las farmacéuticas son confidenciales.