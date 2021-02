‘Lo urgente en la vacunación no es tarea solo de EPS’

Archivo particular

El nuevo comité de aseguramiento en Salud de la Andi agrupa a diez de las más grandes empresas promotoras de salud (EPS) y de medicina prepagada de Colombia, busca darle una mayor interlocución en el sector y los gremios a sus más de 24 millones de afiliados.



(Pfizer prevé que su vacuna será una fuente "duradera" de ingresos).

Bajo el liderazgo de Carlos Dáguer, Coomeva, Compensar, Coosalud, United Health Group, Nueva EPS, Sura, Sanitas, Asmet, EMI y Mutual Ser se alistan para responder a las tareas inmediatas que tienen en el Plan Nacional de Vacunación Contra la Covid-19 como componente fundamental para la reactivación económica del país.



Este comité, que por dos años operó dentro de la Cámara Sectorial de la Salud de la Andi, se ha vuelto una iniciativa del empresariado para responder al momento de salud pública en el país, ya que se demanda una mayor articulación del gremio con la sociedad.



(Acabar con mitos, la otra tarea de la vacuna del covid).



“Vamos a trabajar en conseguir una mejor comunicación entre el gremio y los demás actores del sector de la salud; en fomentar una cultura de la seguridad social; y en gestionar la reputación, la competitividad y la modernización del sector”, explicó Daguer.



Así mismo el director del comité señaló que al representar a casi la mitad de la población del país los objetivos estarán dirigidos más al dialogo que al litigio.



“Estamos definiendo los objetivos de largo y corto plazo. Uno de los más importantes es mejorar la interlocución entre todos los que trabajamos en el ámbito de la salud. Necesitamos un sector y unos pacientes que naveguen con más comodidad en un sistema que es supremamente complejo. También vamos a trabajar en la gestión de la reputación, la competitividad y la modernización”, apuntó.



La idea es sacar adelante diversas iniciativas mejorando la comunicación, afianzando las relaciones con el Gobierno y tomando aprendizajes de otros sectores, para tener un sistema de salud fortalecido.



“El éxito del Plan Nacional de Vacunación es nuestro objetivo más importante en el corto plazo. El Decreto 109, expedido por el Gobierno el viernes pasado, estableció las funciones de cada actor del sistema en este plan y a las entidades responsables del aseguramiento nos corresponderá recibir del Ministerio de Salud el listado de las personas a vacunar en cada etapa, e identificar en qué institución debe ser vacunado cada usuario”, recordó el directivo.



Al mismo tiempo recordó que las aseguradoras deberán tramitar las postulaciones de las personas que, por tener comorbilidades, consideren que deben ser priorizadas para obtener la vacuna contra la covid-19.



“Lo más urgente por ahora es la actualización de datos, y eso no depende solamente de las EPS. Es clave que los usuarios, especialmente los mayores de 80 años en esta etapa, verifiquen que su EPS tiene los datos al día para que puedan ser contactados”, agregó.



EL FUTURO DEL SISTEMA



De acuerdo con el director, el sistema de salud nacional se dirige al saneamiento de las deudas.



“También hacia una mayor transparencia en el flujo de recursos, hacia el fortalecimiento de la figura del médico de familia y hacia una transformación digital sin precedentes. Creo que todo eso nos va a llevar a una mejora de los servicios, a una menor fragmentación y a una atención más oportuna en cualquier lugar del país”, indicó.



Como la pandemia ha dibujado unos límites fuertes entre la salud y economía y ha puesto un falso dilema entre las dos, Dáguer señaló que la misión es retormar alianzas en los dos sectores.



“La pandemia nos obligó a pensar nuevamente en un concepto que estuvo algo olvidado: los determinantes de la salud, que, por decirlo de alguna manera, son las causas de la enfermedad. Por ejemplo, la pobreza, la educación o el medio ambiente. Difícilmente los indicadores de salud van a mejorar si no intervenimos en esos determinantes”, afirmó.



Así mismo agregó que en el corto plazo, la clave de la reactivación estará en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación.



“Aliarnos alrededor de esa causa tendrá un impacto enorme no solo en la salud, sino también lo ha hecho en las finanzas de todas las familias”, puntualizó.