Colombia ya aplicó 2 millones de dosis de vacunas covid-19

Elizabeth Pérez Ramos, de 77 años, recibió la vacuna número 2 millones contra la covid-19 de Colombia ayer en el Hospital Universitario del Caribe de Cartagena.



El país, ha vuelto a aumentar sus capacidades y velocidad de vacunación, tiene un promedio diario de 103.828 dosis y una disponibilidad de 3’362.494 vacunas. El avance nacional del plan es de 66,3% y para el 17 de abril, cuándo se cumplen dos meses se esperan se hayan inyectado 3 millones de dosis.



“Nos llena de alegría que, en la ciudad de Cartagena, hoy, en este Hospital Universitario del Caribe, hayamos llegado al vacunado, y en este caso a la vacunada, número 2 millones.

​

Este es un triunfo importante para nuestro país. No hemos llegado a dos meses de haber empezado el Plan de Vacunación y ya hoy estamos en 2 millones de vacunados”, dijo el presidente Iván Duque quien reiteró que se espera cumplir la meta de 3 millones de vacunas aplicadas para el 17 de abril.



En el centro asistencial se han vacunado 3.571 personas y en el primer trimestre de 2020, cuando la pandemia apenas comenzaba había 10 camas de Cuidados Intensivos. Al poco tiempo llegó a 80, lo que significó un incremento del 800%.



Los pisos 6 y 7 se acondicionaron para hospitalización general y se destinaron, además, 54 camas exclusivas para la atención de covid-19 , con lo que se amplió en 108 camas su capacidad instalada.



Adicionalmente, se adecuaron tres salas de observación y se puso en marcha la construcción de la sala de observación y el consultorio cero para atención de pacientes de coronavirus.



“Nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha realizado, se han dado pasos gigantescos para ser el centro de referencia para la atención de pacientes covid-19 en la Costa Atlántica”, agregó el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.



Con el apoyo de la Gobernación de Bolívar se cofinanció la construcción de los pisos 9 y 10, con lo que se aumentaron 116 camas nuevas (44 para cuidados intermedios y 72 para hospitalización) y se está trabajando en la ampliación de 36 cubículos en el piso 5, a través de un proyecto aprobado por el Ministerio de Salud.



Las encuestas aplicadas a los usuarios superan el 99,84% de satisfacción con el servicio del centro asistencial.



Mejoras en el país



De acuerdo con el centro de pensamiento, Así Vamos en Salud, los cuellos de botella y las oportunidades, por regiones para aumentar el número de vacunas diarias en el país tienen que ver con cinco aspectos principales: la distribución de la vacuna, la capacitación del talento humano, la actualización de bases de datos para mantener el agendamiento previo, la colaboración público-privada y la 5.producción de vacunas.



“En el panorama general, el plan nacional está bien enfocado, está basado en principios de gratuidad, eficiencia, solidaridad, equidad y vemos que así debemos continuar, el país vacunó a un millón de personas en el primer mes y esto no lo han logrado los otros países de la región, salvo Brasil”, explicó Augusto Galán Sarmiento es el director de Así Vamos en Salud.



Si bien Galán afirma que hay que mejorar, las mesas de trabajo que se están desarrollando para el seguimiento son vitales para identificar puntos fuertes y posibilidades de mejora en el proceso.



Sigue el avance



En los crecimientos más grandes reportados en el ultimo día de vacunación en departamentos que tuvieron récord están Antioquia con 23.171 dosis, Arauca con 550, Casanare con 1.377, Cesar con 3.508, Chocó con 758, Norte de Santander con 3.865, Putumayo con 539, Valle del Cauca con 13.932 y San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 803.



El cuadro de avance en el cumplimiento de aplicación de dosis asignadas, lo lidera Cundinamarca con 92,3% de avance en la vacunación, seguido de Bolívar y Boyacá con 86,9% y 81,6% respectivamente.



En la mayor cantidad de vacunas el líder es Bogotá con un total de 389.697 dosis y un 69% de avance seguido de Antioquia y Valle del Cauca.



La vacunación no para



Para los días de la Semana Santa los puestos de vacunación seguirán abiertos en las distintas regiones.



En el caso de Barranquilla, son 35 los puntos asignados por el Distrito que estarán abiertos de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. y se hizo la invitación a que los mayores de 70 años acudan a recibir las dosis.



En el caso de Bucaramanga la Secretaría de Salud tiene una meta de vacunar hasta 2.000 personas por día.



Debido al aumento de casos de covid-19, en el departamento de Antioquia se intensificaron las medidas restrictivas, según anunció el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez. La medida aplicará desde las 5 p. m. hasta las 5 a.m. del día siguiente, desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril y en ese mismo horario se dispuso de ley seca, si bien la medida no aplica para restaurantes, hoteles ni iglesias, la idea es evitar las congregaciones y reuniones.



“La principal medida es el autocuidado, las medidas de protección personal, no hay duda de que hemos bajado la guardia y que el virus sigue presente. El primer llamado es a no bajar la guardia, no es conveniente hacer reuniones familiares, no es conveniente salir a hacer turismo”, dijo el gobernador”.



Cuidado esta Semana



El Ministerio de Salud, ha recomendado que en Semana Santa se eviten visitas a familiares que viven en otra ciudad. En caso de tener pensado viajar a visitar a un familiar, es mejor que se hospede en un hotel y no en el hogar de su ser querido. De igual manera, la otra medida es evitar las fiestas privadas, pues fueron un factor clave en los contagios de diciembre. La cuarta recomendación está en evitar quitarse el tapabocas en sitios sin ventilación.