Ajustan fórmula para distribución de vacunas a las regiones del país

A través de la resolución 360, el Ministerio de Salud estableció los nuevos criterios y reglas para la distribución, asignación y entrega de vacunas en el territorio nacional, que en esta oportunidad tendrán en cuenta el avance de cada región en la aplicación de las dosis entregadas para su envío.



Hasta ahora, las vacunas se venían distribuyendo a los distritos y departamentos bajo una fórmula matemática que asignaba biológicos según la proporción de población que tuviera cada entidad territorial entre el grupo priorizado que se estuviera vacunando frente al total nacional.



Sin embargo, las nuevas reglas de juego establecen un umbral mínimo de ritmo de vacunación (UMRV) del 50,7 por ciento de ejecución de dosis aplicadas frente a las recibidas.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Minsalud, detalló que, de esta manera, se hará una distribución por ritmo de vacunación, al resaltar que hay departamentos que aún tienen vacunas en su stock, pero que todavía no superan esa media en la aplicación de sus biológicos.



"A aquellos territorios que aún tengan vacunas en sus neveras no les vamos a enviar porque los complicamos en el agendamiento", agregó Bermont. De igual manera, resaltó que lo que se busca es que se garantice que hay capacidad de almacenamiento, así como capacidad de aplicación de las vacunas.



Bermont agregó también que este criterio se empleará para cada entrega de biológicos y se revisará la situación de cada entidad territorial. "Si superaron ese umbral, se les volverá a asignar vacunas", aseguró.



Con datos públicos del avance hasta el viernes pasado, bajo ese esquema 14 de las 37 entidades territoriales no recibirían dosis en la asignación próxima a expedirse de las llegadas este fin de semana.



Entre ellas se encuentran Chocó (45,9 por ciento), Córdoba (45,3 por ciento), Cauca (44,6 por ciento), Magdalena (44,4 por ciento), Sucre (44,3 por ciento), Guaviare (40,7 por ciento), Guainía (38,5 por ciento), Vaupés (37,8 por ciento), Vichada (37,4 por ciento), Arauca (35,1 por ciento), Putumayo (33,6 por ciento) y Buenaventura (28 por ciento).



En este último caso de Buenaventura, por ejemplo, se le han entregado 6.243 dosis y hasta el viernes solo había aplicado 1.750.



Asimismo, quedó establecido que si la vacuna que se entregará a las entidades territoriales requiere ultracongelación, la distribución será de mínimo 1.170 dosis, en aras de reducir el riesgo de pérdida de estos biológicos, salvo cuando se requiera un número inferior a esas dosis para completar su esquema de vacunación.



Finalmente, Bermont agregó que los departamentos deben actualizar sus planes de acción, definiendo los municipios de zonas dispersas y con problemas de orden público para comenzar a decidir en estos territorios otras estrategias de distribución.



