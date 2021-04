Gobierno autoriza compra de vacunas por parte del sector privado

Particular

A través de la resolución 507 el Gobierno Nacional dio luz verde al sector privado para la compra de vacunas, bajo una serie de requisitos.



Según explicó el Gobierno, esta decisión busca complementar el Plan Nacional de vacunación y solo serán permitidas las vacunas que tengan el aval del Invima. La ejecución de la medida será vigilado por las autoridades y deberán ser gratuitas.

Desde este miércoles 21 de abril el sector privado podría iniciar las negociaciones con las farmacéuticas para la adquisición de dosis.



Estás son algunas de los requisitos para su compra y distribución:



- No podrán ser vendidas, serán de aplicación gratuita.

- Deben ir en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación.

- Deberán soportarse en una logística que cumpla con las condiciones de refrigeración y aplicación.

- La aplicación no podrá distraer recursos humanos que estén en el Plan Nacional de Vacunación.

- La adquisición solo podrá hacerse a través de la casa matriz de la farmacéuticas o a través de distribuidores autorizados por parte del Invima.

Resolución 507 de 2021 que autoriza la compra y aplicación de vacunas por privados. ⁦@MinSaludCol⁩ ⁦@infopresidencia⁩ pic.twitter.com/MxkgUNRHGa — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) April 21, 2021

El presidente Duque aclaró que estos criterios fueron establecidos de tal manera para que "el principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tengan experiencia en el sector".