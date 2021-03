Colombia inicia nueva etapa de vacunación masiva contra la Covid

Este lunes el Ministerio de Salud, a través de la resolución 302, dio a conocer la asignación oficial de 920.615 dosis de vacunas del laboratorio Sinovac de las 958.764 que llegaron el pasado sábado. Se trata de la asignación más grande hecha hasta ahora y se da en momentos en que el ritmo de vacunación sigue estando muy por debajo de las 100.000 dosis diarias esperadas por las propias autoridades, al punto que en 20 días se han aplicado 316.079 vacunas.



Estas 920.615 dosis serán enviadas en el transcurso de la semana para que los territorios sigan inmunizando a las personas mayores de 80 años priorizadas en la etapa I del Plan Nacional de Vacunación.



Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, explicó que lo que se busca es seguir ampliando el espectro de vacunación e ir cumpliendo progresivamente con las fases y etapas establecidas en el Plan, conforme con la llegada gradual de dosis de vacunas al territorio nacional.



Según el documento, con estas vacunas de Sinovac y las 82.694 asignadas el 22 de febrero, se espera cubrir al 85 por ciento de la población mayor de 80 años en todo el país, es decir, 1'003.309 personas. Cuando se complete esta población, en cuestión de semanas, el país habrá cubierto con al menos una dosis al 2 por ciento de la población. Hoy ese porcentaje se ubica en poco más de 0,53 puntos.



La resolución 302 recomienda que estas dosis sean usadas en las personas de más de 80 años residentes de centros de larga estancia y en las privadas de la libertad. Y se aclara que en esta distribución están incluidas las poblaciones priorizadas y afiliadas a los regímenes especiales de salud, como las Fuerzas Militares, la Policía y otros.



Las 38.149 dosis de Sinovac que llegaron el 6 de marzo al país y que no fueron asignadas en este acto administrativo y permanecerán en las bodegas del Ministerio serán asignadas con posterioridad.



Cabe recordar que hasta el momento Colombia ha recibido 2'015.816 vacunas contra el covid-19. El fin de semana llegaron dos lotes de Sinovac con 958.764 y 547.880 dosis. En febrero había llegado uno de 192.000 de esta misma farmacéutica. También se han recibido 200.172 de Pfizer en tres envíos (50.070, 50.652 y 99.450), 117.000 de Pfizer gracias al mecanismo Covax.



De esas, han sido asignadas oficialmente 1'429.787 dosis, que representan el 70 por ciento. Se espera que las casi 600.000 que faltan sean distribuidas por medio de resolución en los próximos días y así empezar a dar inicio a la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación.



SEGUNDA ETAPA



El Ministerio dio a conocer este lunes la resolución 303, por medio de la cual arranca formalmente la vacunación a quienes están en esa etapa, comenzando con el resto de los trabajadores de la salud que no fueron priorizados y, después, con las personas mayores de 60 años (primero de 70 a 79 y luego de 60 a 69).



Entre los profesionales de salud incluidos en esta etapa están aquellos que presenten servicios en regímenes especiales y de excepción, residentes, estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud que en el momento se encuentren haciendo práctica en un prestador de servicios de salud.



“Como lo planteamos desde el principio, el Plan se hizo por fases y etapas para inmunizar a la población de acuerdo con su nivel de riesgo y así lo mantendremos, para ir aumentando de forma progresiva el ritmo de vacunación y llegar a más población”, manifestó Moscoso.



Vale mencionar que la resolución 303 establece que quienes no se hayan podido vacunar en su etapa, podrán ser agendados para recibir la vacuna en la 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



Para eso, es clave que las IPS en las que laboran estos profesionales carguen la información en la plataforma PISIS, “pero, en caso de que no estén priorizados, podrán postularse a través de Mi Vacuna”, aseguró Moscoso.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación se espera culminar con la inmunización de 577.652 trabajadores de la salud de primera línea y en la segunda etapa lo proyectado es comenzar a proteger con vacunas a 279.556 de este talento humano, más allá de que atiendan covid-19 o no.



RITMO DE VACUNACIÓN



Mientras tanto, el país sigue aplicando 15.803 vacunas diarias en promedio a lo largo de los últimos 20 días. En el reporte del lunes las nuevas dosis informadas fueron 19.839; el domingo, 25.829; el sábado, 30.560; y el viernes pasado, 33.376, la cifra más alta hasta ahora.



Esto se debe, principalmente, a diferentes ritmos de vacunación en los departamentos. Con datos actualizados hasta el domingo, las entidades territoriales con mayor porcentaje de dosis aplicadas con respecto a las asignadas eran Cundinamarca, con 24,8 por ciento; Guaviare (29,2 por ciento); Casanare (32,6 por ciento); Guainía (49,4 por ciento); Vaupés (66,1 por ciento); y Amazonas, que ya logró aplicar 18.601 dosis que representan el 81 por ciento de las que ha recibido.



