Vacunación diaria en el país no supera las 15.000 dosis

A diario Colombia está inmunizando menos de 15.000 personas contra el coronavirus, el avance en la vacunación es lento y al país aún le quedan disponibles 303.249 dosis de las 509.724 que han aterrizado en el país.



(Colombia sumó este jueves 3.565 nuevos casos de coronavirus).

El promedio de aplicación está sobre las 12.000 inyecciones, pero ajustando las cifras a la disponibilidad, se aplican al menos una de cada 3 vacunas disponibles.



El coronavirus en Colombia ya ha cobrado la vida de 60.189 personas y se han conformado 2’266.211 contagios en el país.



Hay activos 34.426 casos de la enfermedad y 2’164.438 personas se han recuperado de la misma.



En el panorama general de la vacunación hay casos como el de San Andrés en donde solo se han aplicado 108 vacunas, en Vichada son 131 y en Chocó han sido 661 desde el 17 de febrero que inició la inmunización. En comparación hay avances en lugares como Bogotá con 41.626 dosis, Antioquia tiene ya 27.389 y el Valle del Cauca 24.469.



En la capital del país, con corte a las 2 de la tarde, completó la visita de 470 instituciones en las que se identificaron mayores de 80 años, de los cuales han vacunado 3.517 y el pasado fin de semana fueron agendados al menos 8.000.



Alejandro Gómez, secretario de salud de Bogotá explicó que el próximo domingo la ciudad recibirá más vacunas para esta población.



“Estaremos haciendo el nuevo agendamiento para los días siguientes. En el caso del personal de primera línea de atención de Covid, en Bogotá terminamos ya en 20 hospitales y estamos llegando a 64 en total”, agregó el secretario.



También dijo que antes del próximo lunes 8 de marzo se terminaría la aplicación de la primera dosis al personal de la primera línea.



Sobre la velocidad, Gómez dijo que dependerá del volumen de vacunas que se entreguen a la ciudad, pues en un día se han vacunado 11.000 personas de la primera línea. La ciudad no podrá usar 372 do por no contar con las etiquetas en los frascos.