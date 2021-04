Segundas dosis tuvieron que ser reprogramadas en el país

La reprogramación no tiene repercusiones en su efecto.

El Ministerio de Salud confirmó que desde el 8 de abril al 12, en algunas zonas del país las citas de segundas dosis para completar el esquema de vacunación contra el covid-19 fueron reprogramadas por la mayor afluencia de personas en los puestos de inmunización.



“Nosotros venimos con un agendamiento de dos fases. Primero uno orientado a las personas que son citadas para su vacuna. Y después damos libertad para que las personas que no se pudieron contactar puedan llegar a los puntos de vacunación.



Esto generó una mayor presencia de personas en los puntos de atención, por lo que las vacunas que estaban disponibles en las IPS para segundas dosis fueron usadas (como primeras dosis)”, explicó el viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso.



Así mismo Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de la citada cartera, indicó que aplazar unos días el esquema no arriesga la efectividad de la vacuna.



De hecho, ya el comité de expertos había recomendado los 56 días como tiempo máximo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, y hay estudios en curso que indican que algunas vacunas pueden aplicarse más tarde con mejores resultados.

“La reprogramación o aplazamiento de dos o tres días para su administración no tiene repercusiones desde el punto de vista de su efecto”,agregó Carlos Álvarez, director de estudios covid19 de la OMS para Colombia.



En el país se han distribuido 3.743.938 dosis, sin incluir las 270.270 que llegaron el viernes .



“Hemos mejorado la velocidad y capacidad de distribución, se ha llegado a 1.101 municipios del país y hay 1.736 vacunas en cuarentena, dado que hubo una interrupción de la cadena de frío”, señaló Bermount.