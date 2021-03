Vacunación rural, nuevo reto para la inmunización del país

La vacuna de Janssen podría ser la clave en la inmunización rural del país. Pues hasta el momento el mantener los ritmos y los promedios diarios ha sido un desafío al que el Gobierno Nacional le suma el reto de llegar a las zonas más apartadas.



(Así avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en Colombia).

Si bien hay zonas priorizadas como el cinturón Amazónico o la Isla de San Andrés, los territorios rurales de otras regiones están iniciando en la vacunación extramural y rural.



“Tenemos una meta para el 17 de abril de tener 3 millones de dosis aplicadas, para esto se requiere tener más de 100 mil dosis diarias, hay cerca de 3 millones de dosis distribuidas y tenemos un excedente importante por aplicar a nivel nacional, pero ha quedado en evidencia que hay regiones en que por complejidades territoriales el ritmo es menor que frente a otras”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



De acuerdo con el ministro son diversas las problemáticas a enfrentar. “Hay departamentos con mayores dificultades de acceso a áreas rurales, está la necesidad de establecer diversas mesas territoriales de vacunación en las que se diseñen estrategias para suplir la necesidad de aplicar las dosis en áreas rurales, dispersas o con aspectos relacionados con orden público”, afirmó.



Hoy sábado, por ejemplo, Montería iniciará con la vacunación rural en el corregimiento de San Anterito, para la población entre los 75 y los 80 años, iniciarán con dos equipos vacunadores que requieren de escolta policial y que tendrán atención de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.



“Esperamos inmunizar la mayor cantidad posible de personas y si es necesario que se desplace más personal vacunador por la alta demanda de usuarios, se hará”, señaló la gerente de la ESE Vidasinú, Doris Spath Portillo.



Con un avance del 63,53% sobre la base de las 63.025 vacunas entregadas a los municipios, Córdoba es de los primeros departamentos en iniciar el camino rural.



En el caso de Cundinamarca que tiene un nivel de cumplimiento del 90,23%, los vacunadores rurales deben llevar los implementos, a veces dejar los vehículos en medio del camino, ser acompañados por las autoridades y encontrar en las veredas las casas de las personas que serán vacunadas.



El departamento ya avanza en este aspecto, y por ejemplo, en el municipio de Útica, ya se han aplicado más de 80 dosis de las 240 de la meta.



En los casos de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guainía, el reto está en llegar a las personas que están lejos de las ciudades.



El Amazonas, no fue priorizado en la resolución 364 del Ministerio de Salud por no pasar el umbral mínimo de ritmo de vacunación, pero con las 59.678 dosis que ya recibieron alcanzan a cubrir a toda la población de Leticia y Puerto Nariño y solo restaría proteger a las áreas dispersas.



“Hasta hace pocos días estábamos en la parte alta de la tabla, pero con los envíos recientes quedamos con un stock importante que tendremos que aplicar en los siguientes 15 días”, aseguró Héctor Jaime Hernández Betancur, secretario de salud departamental.



La clave podría ser recibir vacunas monodosis, como las de Janssen ya que solo se requiere de una aplicación y no requieren una ultra congelación. Pero el país no ha recibido ninguna de las 9 millones de dosis que ya negoció con la farmacéutica.



CON LUZ VERDE PARA SU LLEGADA



El Invima dio luz verde para que la vacuna desarrollada por la farmacéutica Janssen llegue al país, de estas se han negociados 9 millones de dosis. La vacuna puede ser almacenada a una temperatura de 2 a 8°C por tres meses y después de abierto el vial, debe administrarse dentro de las siguientes seis horas.



En los estudios clínicos realizados para esta vacuna y en los que participó Colombia, se evidencia un porcentaje de eficacia de 66% en la prevención de la enfermedad leve y hasta un 85.4%, en los casos de enfermedad grave o severa.