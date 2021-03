Llegaron a Colombia las primeras vacunas del mecanismo Covax

Colombia planeaba vacunar a 337.000 personas durante febrero, pero en los 11 días del Plan Nacional de Vacunación fueron inyectadas 130.578, unas 206.422 menos de las previstas por el ministerio de Salud.



Para marzo, los estimados son 3’333.764 una meta elevada teniendo en cuenta la disponibilidad de biológicos para el país.



Esta lunes, en Colombia se aplicaron 18.555 dosis con corte a las 4 de la tarde, las capacidadades de inmunización y de acceso a vacunas no están al máximo aún.



Además, el país recibió las primeras 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer vía mecanismo Covax, siendo el primer país de la región en recibir el biológico. Se estima que por este medio llegarán 20 millones dosis para 10 millones de colombianos.



“Hace más de seis meses le anunciamos al país que Colombia se incorporaría a la estrategia multilateral en una señal de respaldo clara al multilateralismo, buscar una respuesta eficaz a la crisis derivada de la pandemia por covid-19”, dijo el presidente Iván Duque.



De acuerdo con el mandatario en el país hay una buena articulación con gobernadores y alcaldes y toda la red del sistema de salud.



Así las cosas, al país han llegado a la fecha 409.620 dosis de vacunas, en cuatro envíos: Pfizer: 50.000; Pizer: 50.310; Sinovac: 192.000 y Pfizer Covax: 117.000, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación en su primera etapa están siendo suministradas al personal médico y a los adultos mayores de 80 años.



El próximo domingo, 7 de marzo llegarán al país 2 millones de vacunas contra el covid-19 del laboratorio chino Sinovac, tras un acuerdo con el presidente de ese país, Xi Jinping.



El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, señaló que hasta el momento y a finales de mayo, se entregarán 237 millones de dosis se asignarán a 142 economías y países participantes de Covax.



Costa de Marfil y Ghana inician vacunación con 500.000 y 600.000 dosis de AstraZeneca respectivamente. Además de Corea del Sur e India, que ya también recibieron vacunas.



“El acceso a las vacunas no es solo lo correcto, sino lo más inteligente que podemos hacer. Las vacunas son por ahora un recurso limitado que hay que utilizar de manera equitativa e inteligente”, dijo el director de la OMS.



“Hay que trabajar mucho para tener control de esto y restaurar la actividad económica en el mundo, primero vacunar a los trabajadores de la salud y recordar que las vacunas ayudan a salvar muchas vidas, pero no es el todo” puntualizó.