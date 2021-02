Vacunas no han generado efectos adversos en el país

En el marco del Plan de Vacunación Nacional, aún no hay ningún profesional que no quiera ser inmunizado y, de hecho, la solicitud es la contraria. Así lo manifestó el coordinador nacional de estudios sobre el covid-19 en Colombia, Carlos Álvarez.



(Más de 2.1 millones de personas se han recuperado de covid en Colombia).

“La vacunación es una decisión personal, si alguno de los profesionales no quisiera hacerlo, se respeta su determinación. Al momento de la vacunación se pide el consentimiento informado, se aclaran las dudas que se tengan y se invita a hacerlo quitando del medio algunos mitos, pero por ahora no tenemos ese caso, al contrario muchos quieren vacunarse rápidamente”, dijo Álvarez.



(Así será la vacunación en Amazonas).



Así mismo en el país tampoco se han presentado efectos adversos en la vacunación, ni alergias o temas similares. Además, hay que aclarar que esos eventos son casi inmediatos y no se presentan ni semanas, ni meses después.



Los más comunes son el dolor en el brazo, hinchazón y enrojecimiento. Y, con frecuencia, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.



“Hay que esperar a las reacciones que se pueden tener, por eso hay una sala en la que las personas pueden aguardar media hora después, y cuándo son realmente serias o severas hay que esperar el análisis correspondiente, por que lo que generalmente se hace es culpar al evento de la vacuna de cualquier síntoma posterior y no siempre es así”, agregó.



Si bien, los efectos de esta vacuna pueden ser similares a los síntomas de gripe, deben ser leves a moderados, pues el organismo necesita tiempo para generar protección. Si se presenta alguna molestia se puede consultar con un médico, se debe evitar la automedicación y puede aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área afectada, mantener el brazo en constante movimiento y tomar líquidos.



“Para poder asociar que una reacción efectivamente es producto de la vacuna se debe hacer un análisis de efecto adverso y no que lo que sucedió fue producto del miedo a la vacunación, aún es muy temprano para hablar de ese tema y no se ha presentado ninguno”, señaló el experto.



A cinco días de la llegada de las primeras 50.000 vacunas de Pfizer, mantener la cadena de frío es vital en esos biológicos.



“Hay unos tiempos en la cadena de frío de esas vacunas; en ultracongelación tienen una duración de hasta seis meses, es decir a los -70°, una vez se retiran de allí se tiene un plazo de cinco días para mantenerse en condiciones de refrigeración, es decir, entre 2° y 8° y luego hay un espacio de horas que permite que se mantengan a temperatura ambiente. Así que garantizando la cadena de frío pueden durar un buen tiempo”, dijo Álvarez.



A diferencia de la vacuna de Pfizer, las hechas por la farmacéutica China Sinovac Biotech, requieren una temperatura de almacenamiento de 2° a 8° y es efectiva contra las variantes del Reino Unido y Sudáfrica, según explicó el miércoles el socio brasileño de la vacuna, citando los resultados de pruebas en ensayos chinos. A esta vacuna también se le medirá la eficacia contra la cepa brasileña.



De estas vacunas, Colombia recibirá hoy 192.000 dosis, de las cuáles 45.000 se aplicarán en Amazonas, Puerto Nariño, Inírida y Vaupés.



En el cinturón amazónico colombiano, se hará la inmunización bajo criterios epidemiológicos del Ministerio de Salud, a mayores de 18 años excluyendo a mujeres en estado de gestación y personas con resultado positivo de covid-19 menor a 90 días.



La determinación se toma por el riesgo que tiene esta región del país por su cercanía con Brasil y por el incremento de contagios y decesos por cuenta de la cepa de covid-19 brasilera.



En las ciudades en las que se hará la inmunización hay mayor concentración poblacional y, por ende, hay un mayor riesgo de transmisión del virus.



“La instancia asesora de vacunas, que es el comité científico que soporta las decisiones en los temas de vacunas, nos recomendó plantear situación excepcional de distribución para la zona amazónica, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad en la zona amazónica, y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de esta cepa”, puntualizó el ministro de salud, Fernando Ruiz.