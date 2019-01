Valor de las adquisiciones y fusiones creció 30% en 2018

El mercado de fusiones y adquisiciones en Colombia registró en 2018 un total de 166 operaciones, de las cuales 58 tienen un valor no confidencial que suma cerca de US$6.781 millones, según el más reciente informe de Transactional Track Record.

Estas cifras suponen una disminución del 8,29% en el número de operaciones y un aumento de 29,99 % en el valor de las mismas, con respecto a 2017.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2018 se han producido un total de 45 operaciones, de las cuales 16 registran un importe conjunto de US$876 millones, lo que implica un descenso del 18,18% en el número de operaciones y una disminución del 61,32% en el importe de las mismas, con respecto al cuarto trimestre de 2017.



De las operaciones contabilizadas de enero a diciembre, 43 son de mercado bajo (inferiores a US$100 millones), 14 de mercado medio (entre US$100 millones y US$500 millones) y una de mercado alto (superior a US$500 millones).



En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones contabilizó a lo largo de 2018, con un total de 25, seguido por Salud, Higiene y Estética, el de Distribución y Retail, y además el Alimentario, con 15 operaciones en cada sector.



Por lo que respecta al mercado Cross-Border (transfronterizo), en el año las empresas colombianas apostaron principalmente por invertir en Perú, con 8 operaciones, y Brasil, con 4 transacciones. Por valor, destaca Brasil con US$ 198,46 millones.



Por otro lado, Estados Unidos (17 operaciones) España y Canadá (12 y 11 operaciones, respectivamente) son también los países que más apostaron por realizar adquisiciones estratégicas en Colombia.



Por valor destaca Alemania, con US$3.380,42 millones.



Mientras que en el transcurso de 2018, Colombia registró 18 operaciones de Venture Capital, de las cuales 12 operaciones contabilizan un importe revelado de US$360,42 millones.



Estas operaciones representaron una tendencia a la baja del 22% en el número de operaciones y un aumento del 166% en el importe, con respecto a diciembre de 2017.

Para el cuarto trimestre de 2018, Transactional Track Record seleccionó como operación destacada la realizada por Primax Perú, el cual acuerda la adquisición de Distribuidora Andina de Combustibles por US$231,9 millones.



PANORAMA REGIONAL



El mercado transaccional de América Latina cierra hasta diciembre de 2018 con un total de 2.137 operaciones, de las cuales 908 tienen un monto no confidencial que suman aproximadamente US$333.632 millones.



Estas cifras suponen una disminución del 6,35% en el número de operaciones y un aumento del 166,24% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras de 2017.



Brasil lidera el escalafón de países más activos de la región con 1.153 operaciones (disminución del 3%), y una baja del 13% en el capital movilizado en términos interanuales (US$52.668 millones). Le sigue en el listado México, con 343 operaciones (un aumento del 10%), y con un descenso del 50% de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado (US$14.379 millones). No obstante, se mantiene, junto con Perú, como los únicos países con aumento en el número de operaciones.