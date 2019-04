‘Vamos hacia los autos eléctricos y autónomos’

Carlos Zarlengua, el presidente de General Motors para América del Sur, habló sobre las perspectivas de la región y cómo el buen desempeño económico está ganando terreno. En la presentación de la nueva versión de la SUV Captiva, recordó que la marca tiene un plan hasta el 2023 de lanzar 30 nuevos modelos de los cuales 23 o 24 serían eléctricos.

¿Qué pasa con Colombia?



Primero es una apuesta de largo plazo para General Motors y es un jugador importante para la compañía. Este año mantendrá un crecimiento en el mercado de vehículos, aunque seguirá siendo modesto, pero es un mercado muy competitivo.



Para GM el estar en Colombia siempre ha sido, es y será muy importante, porque para nosotros es un mercado muy atractivo.



¿Cuándo llegan los eléctricos al país?



Ya estamos trabajando en ello. No le puedo hacer anuncios, pero le digo que esperamos que Colombia sea uno de los primeros países de Sur América con nuestros modelos. Recuerde que de los 30 nuevos modelos 23 o 24 vehículos serían eléctricos y como este mercado está demandando esa tecnología aquí estarán esos vehículos. Vale advertir que estamos esperando que los anuncios sobre temas eléctricos empiecen en dos o tres años.



¿Veremos nuevos modelos?



Claro que sí. Sobre todo porque los mercados de la región están bien interconectados. Es más fácil, mezclar los portafolios, un modelo que reclama un país simplemente se envía y se mezclan producciones locales con importados. La compañía proyecta 30 nuevos modelos para su portafolio de productos hasta el 2023 y claro que estas plantas tendrán nueva producción.



¿Cómo les va en Brasil?



Hace 15 días anunciamos en Brasil el mayor ciclo de inversiones que la compañía haya realizado en ese país, serán 2.700 millones de dólares para las dos plantas que tenemos.



Pero hasta hace muy poco su CEO, Mary Barra hablaba de cerrar donde no es rentable...



Varias cosas. Nuestra CEO habla de que no se pueden hacer negocios donde la TIR no es razonable para la compañía, y en Brasil se hizo un importante esfuerzo en el que participó el Gobierno (porque la carga tributaria es muy pesada para la industria), los proveedores para que fueran más competitivos, los sindicatos y se logró, al cierre del primer trimestre los datos muestran una industria creciendo por encima del 15 por ciento. En el caso de Brasil, nuestra planta es la más competitiva del mundo en el segmento medio.



¿Para dónde va a hora GM?



El mundo necesita eléctricos y autónomos, en esa dirección vamos. Recientemente el FMI volvió a bajar las expectativas de crecimiento para Sur América y mientras tanto ustedes anuncian más inversión en Brasil... Hoy buena parte de los países de la región crecen. Brasil, el más grande, va por su tercer año de expansión económica y allí esperamos que sea un mercado total de entre 2,8 millones y 2,9 millones de unidades. De hecho, va a crecer a cifras superiores al PIB que lo hará seguramente entre un uno y un 3 por ciento.



En este país hay consenso en torno a las reformas que son urgentes, como la pensional que será aprobada a mitad de año y sancionada en el último trimestre. Solo con ella se cierra el déficit primario y vienen otras como la fiscal que busca aligerar el peso de la carga en las empresas, con lo cual la competitividad.



¿Qué pasa con Argentina?



Allí hay una situación compleja, que se deriva de una fuerte inflación, con una moneda débil y con las consecuencias que ello trae para los planes económicos, pero además estamos en un año electoral en donde no hay una tendencia clara, por lo cual la volatilidad en ese mercado es alta. Luego están los países que están bien: Chile, Perú, Ecuador y Colombia.



¿Y con Ecuador...?



Es un mercado interesante. Hace apenas 20 meses se hablaba de 80.000 unidades. Hoy hablamos de que serán 130.000 y creo que eso es importante e interesante para ese mercado.



¿Qué esperan de la nueva Captiva?



Que sea la reina en Ventas. Es un producto que sorprende por su versatilidad y potencia, con un motor 1,5 litros y turbo logra 147 caballos de fuerza, con un consumo de combustible que es bastante bueno de 57 kilómetros por galón en carretera. Además está un interior con un completo kit de tecnología, amplio espacio interior y un carro extremadamente moderna.



Además, estamos haciendo algo importante y es mantener los nombres que son representativos de la marca, algo en lo que no éramos muy fuertes, pero que estamos rescatando y le damos toda la importancia que ello requiere.



¿Qué llegará en motores de combustión?



Tendremos la siguiente generación de vehículos con motores de un litro y turbo que entregarán toda la potencia que el cliente requiere, con consumos extremadamente bajos.



¿La entrada de los carros eléctricos será lenta?



No. En los mercados de la región y en general en los países emergentes será muy rápida, porque casi que irán de la mano el desarrollo de los modelos con la implementación de la infraestructura. Además, porque los modelos serán para cargar una vez a la semana con un uso normal.