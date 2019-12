Venezuela, con difíciles maniobras, importa gasolina y evade sanciones

Este trimestre, Venezuela importará la mayor cantidad de gasolina desde el inicio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Para hacerlo, sin embargo, han tenido que traspasar cargas de barco en barco hasta cuatro veces para obtener el combustible desde Europa.



La venta de gasolina altamente subsidiada, que puede costar menos de un centavo de dólar estadounidense por galón, es fundamental para el presidente Nicolás Maduro se afiance en el poder en un momento en que las refinerías de la nación operan alrededor de un 3% de su capacidad en medio de averías y apagones.



Las transferencias se realizan cuando los operadores de barcos, que inicialmente transportan el combustible desde el Mediterráneo, buscan mantenerse alejados de los puertos de Venezuela en medio de las sanciones.



Antes de octubre, los buques en gran parte entregaban gasolina europea directamente a Venezuela sin escalas. Pero luego varios operadores, incluidas la filial de envíos de Exxon Mobil Corp SeaRiver y la china Unipec, dijeron que no fletarían embarcaciones que hubieran estado en Venezuela.



Esto estimulo la necesidad de llevar la carga a dos buques emplazados en aguas venezolanas durante los últimos tres meses.



"Todas estas transferencias de barcos no solo son inusuales, sino muy probablemente poco económicas", dijo Reid I'Anson, un economista de energía global en Kpler, una firma de investigación de la industria.



"Parece que esto sucede debido a todos los riesgos operativos y políticos asociados con las sanciones". En noviembre, Venezuela importo 792.000 barriles de gasolina de alto octanaje tras una serie de transferencias entre embarcaciones. Después de cargar el combustible en Italia y Grecia, los buques Gemma y Chance navegaron a Malta, un popular centro de transferencia de barcos, y descargaron la carga en el Suezmax Alburaq.



El Alburaq luego navego a Aruba, ubicado a solo 24 kilómetros de la costa venezolana, donde se transfirió la carga en mar abierto a los buques Serengueti y Margarita que, a su vez, descargaron la gasolina en Venezuela, según informes de envió y datos de seguimiento de barcos.



Los dos buques han transportado prácticamente toda la gasolina a Venezuela desde octubre por lo menos, dijo L'Anson. En total, Venezuela importo 3,62 millones de barriles de gasolina en noviembre y octubre, con un mes restante en el trimestre. Esto es aproximadamente 401.000 barriles más que todo el tercer trimestre.



CALMAR LA SED



La compañía energética controlada por el estado, Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, alguna vez fue un exportador neto de gasolina al Caribe y la costa este de EE.UU. Sin embargo, este año, el país ha importado un promedio de 50.000 barriles diarios de países como Rusia, Grecia e Italia, según Kpler.



Aun así, los volúmenes no son suficientes para calmar la sed de los conductores que lidian con una escasez generalizada y crónica que se extiende desde el estado rico en petróleo de Zulia hasta Caracas.



Si bien el suministro de gasolina no está afectado por las sanciones de EE.UU. específicamente, el país norteamericano ha dificultado la venta del combustible a Venezuela. Fuera de la ciudad capital de Caracas, los conductores en los estados de Carabobo y Aragua a veces deben esperar hasta ocho horas para llenar su estanque.



En muchos casos, las personas entregan cigarrillos, donas, dulces o básicamente cualquier cosa útil para pagar a los empleados de las estaciones de servicio, que ganan menos de US$4 mensuales, para obtener su combustible.



En una estación de servicio en un vecindario de clase media alta en el sur de Caracas, cinco conductores le preguntaron a Eladio Gomez, un asistente de 62 años en el lapso de unos minutos, si tenía gasolina y, de no ser así, cuando los suministros estarían disponibles. "Tal vez al mediodía", les dijo Gomez, pero con poca esperanza de un resultado tan rápido.



Bloomberg