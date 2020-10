Ventas de vivienda aceleran el ritmo de la reactivación

El regreso a la normalidad que vive la economía comienza a transmitirse poco a poco a las cifras y el mercado de vivienda parece haberse contagiado de la dinámica positiva de la reactivación.



(Lea: Inversión en vivienda movería $30 billones para el final de año)



En septiembre las ventas de vivienda de interés social (VIS) llegaron a 13.354 unidades, un crecimiento de 43% en relación al mismo mes del año pasado, mientras que las del segmento No VIS registraron un alza de 16% y un dato de 5.269 unidades.



(Lea: Todo lo que debe saber a la hora de comprar su primera vivienda)

Desde el Ministerio de Vivienda se celebró el resultado como histórico. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró que “septiembre de 2020 es el mejor mes de la historia de Colombia en ventas de interés social”, y que “en el segmento no VIS también se lograron muy buenos resultados, un incremento anual de dos dígitos, 16%, y se superó el umbral de las 5.000 unidades, consolidándose como el mejor mes para un septiembre en materia de ventas de unidades”.



Desde el Gobierno se destacó también que un factor que ha incidido en el resultado tiene que ver con los 200.000 subsidios para VIS y No VIS que anunció el presidente Iván Duque en mayo, de los cuales, a la fecha se han entregado más de 18.000.



De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) la oferta de vivienda nueva en el país está en 146.296 unidades disponibles agrupadas en 3.574 proyectos y los constructores aseguran que ya se ve un mejor panorama para la venta de vivienda en el país.



“En este mes se empezó a ver parte de la reactivación del No VIS, muchos proyectos que van a recibir el subsidio del gobierno y que terminan de acá al 2022 aumentaron sus ventas de manera importante. En el caso del VIS sigue teniendo un excelente comportamiento en la comercialización, ¿que si puede mejorar un poco más? Seguramente sí”, indicó Carlos Arango, presidente de Constructora Bolívar.



De acuerdo con el empresario en el país se venden en promedio $2,25 billones por mes, y en septiembre las transacciones ascendieron a cerca de $3,2 billones. Para Arango, si bien las ventas están siendo estimuladas por los subsidios, “ todavía falta que el mercado los termine de incorporar, y podrían mejorar las ventas”.



LO QUE FALTA EN IMPULSO



A pesar de que los nuevos 200.000 subsidios son el foco del Gobierno, según datos del propio Ministerio, al sumar las coberturas del programa Mi Casa Ya, el programa bandera de esta Administración en materia de subsidios, más las coberturas Frech VIS para el mes de septiembre, se tiene que de un total de 13.354 unidades VIS vendidas, 5.889 lo hicieron con cobertura.



Esto quiere decir que de cada 100 viviendas de este segmento que se compraron en el país en septiembre, solo 44 se hicieron con cobertura del Gobierno Nacional.



“A veces con tantos subsidios represados puede que haya algunos acumulados que se traen al presente, hay que considerar esto y ser cuidadosos con los datos, en el sector hay mucha expectativa de los empresarios, que están animados a mirar el resultado y que el mercado mismo vaya ubicando su dinámica, y eso también es bueno”, mencionó Jairo Espejo, director de la Comisión de Infraestructura de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem).



La reactivación es una receta en la que no solo pesan los subsidios, también inciden decisiones de proyectos y de compra ya tomada por los hogares antes de la pandemia, y que se tuvieron que aplazar por cuenta de la pandemia.



A esto se suma también la reducción de tasas de interés que ha venido haciendo el Banco de la República, que aunque no se reflejen en su totalidad, ya han empezado a transmitir a los bancos, e incluso el efecto que pudo tener la baja demanda de los primeros meses sobre los precios.