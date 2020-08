Ventas han caído de manera crítica, alertan los comerciantes

En su más reciente informe de coyuntura económica, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) mostró su preocupación por el comportamiento de las ventas en el país y los efectos que ha tenido en el comercio las medias de cuarentena en las distintas ciudades.



De acuerdo con los comerciantes, en julio no se vio la recuperación que se registró en meses anteriores y la contracción fue más fuerte de lo previsto. “La incipiente recuperación que mostró el comercio en meses anteriores se detuvo en julio, debido especialmente a la imposición de medidas de aislamiento en varias ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y todo Santander, que aplica los fines de semana y de manera permanente”, sostuvo el gremio.



Asimismo, Fenalco anotó que desde la tercera semana de marzo los restaurantes han tenido ventas del 10 al 15% en el mejor de los casos, mientras que un 30% de ellos cerró definitivamente. Además, apuntó que los locales comerciales, hoy reabiertos con muchas restricciones, tienen niveles de ventas alrededor de un 30 a 40% de una operación normal.



“Con tristeza y mucha preocupación vemos que en julio no brillaron los resplandores del inicio de una recuperación en los consumos y en las ventas y que, además, la percepción de los empresarios acerca de la situación en el corto plazo también empeoró”, agregó.



Según una encuesta adelantada por el gremio a distintos afiliados de los sectores comerciales, el 15% de los encuestados reportó un aumento en sus volúmenes de ventas comparados con los registrados en igual mes del año anterior, un 19% las mantuvo y para un mayoritario 66% hubo disminución.



En lo que tiene que ver con los supermercados, según Fenalco, las medidas de contención obligatorias llevaron a una caída en las horas de atención al público cercana al 35% comparadas con 2019.



“La perspectiva no es alentadora, en la medida en que las contenciones de movilidad y el número de contagios continúan en aumento, y en la medida en que se agota el oxígeno para miles y miles de empresas del comercio, restaurantes y hoteles. Tener que sobrellevar los gastos para mantenerse con locales cerrados, hace poco factible sostener la situación por mucho tiempo”, concluye el gremio de los comerciantes.