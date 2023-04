Vía 40 Express logra el cierre financiero

La concesión Vía 40 Express, a través de Vinci Highways, subsidiaria de Vinci Concessions, anunció el cierre de la adquisición del 25% de la participación de su socio colombiano, la Constructora Conconcreto, en el proyecto, pasando de tener el 50% al 75%. Además anunció el cierre financiero de la concesión por un monto aproximado de $2,6 billones.



El cierre financiero está compuesto por dos operaciones, una a largo plazo en la que se desembolsarán $1,7 billones con vencimientos a 12, 15 y 20 años y otra que será un crédito rotativo por $900.000 millones. En palabras de la concesión, esta es una de las transacciones financieras más grandes en el sector de infraestructura en Colombia.



"Esta es una muestra la confianza de las instituciones financieras en Vía 40 Express, Concesión a cargo de las obras de rehabilitación de 145 km de pavimento y construcción de 65 km de tercer carril para aumentar la capacidad del corredor vial y satisfacer su creciente demanda", señala la concesión en un comunicado.



Sobre su negocio con Conconcreto, vale recordar que ambas constructoras contaban con el 50% de participación en el proyecto, pero debido al incremento de la inflación, las altas tasas de interés y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, Conconcreto anunció su renunciara de seguir construyendo el tercer carril Bogotá-Girardot en el mes de diciembre.



Tras varias negociaciones, Vinci anunció que lograron concretar que este se quedará con el 75% de la participación del proyecto y Conconcreto el 25%.



"Hemos adquirido así la participación mayoritaria en Vía 40 Express (aumentando su participación del 50% al 75%), que a partir de ahora estará completamente consolidado en los estados financieros del Grupo VINCI", señaló el grupo.



Vale recordar que la autopista Bogotá-Girardot está renovando por completo por

medio de Vía 40 Express a través de un contrato de concesión en el que asume el riesgo del tráfico. Esto incluye la construcción de un tercer carril en un tramo de 65 km para aumentar la capacidad de la autopista y satisfacer la creciente demanda.



Las primeras secciones de este nuevo carril se abrirán al tráfico a finales de 2023, y las últimas deberían estar completadas en 2026.





PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio