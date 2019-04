Vía PND formalizarían empleos de plataformas tipo Uber y Rappi

La ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se radicó el pasado viernes en la noche, traería consigo un plan para que el Gobierno regule, de una vez por todas, la seguridad social de los trabajadores que operan en plataformas tecnológicas tipo Uber y Rappi.



(Lea: Gremios ‘objetan’ más de 15 puntos del Plan de Desarrollo)



De esta forma, Gobierno y Congreso pondrán en la mesa a las aplicaciones de economía colaborativa y dictan que, cuanto antes, el país deberá contar con una política para que las plataformas y aplicaciones cubran a sus trabajadores, en lo relacionado con el sistema de seguridad social (cobertura en salud y pensión, y riesgos laborales).



(Lea: Vestuario costaría 25% más con artículo del Plan de Desarrollo)

Bien lo dice el artículo 348: “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con los ministerios de Salud, Hacienda y de las TIC, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de prestación de servicio, y las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas”.



(Lea: Plan de Desarrollo daría más facultades extras a Duque)



Para lograrlo, las ‘apps’ deberán entregarles a estas entidades toda la documentación necesaria acerca de cuántas personas laboran allí, qué tipo de vinculaciones tienen, cómo son las remuneraciones y los diferentes estudios que tengan a la mano, de tal modo que, en últimas, se realice una radiografía de la economía colaborativa en el país y se cubra a los empleados.



Según Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, de esta forma “se abre la puerta para regular la seguridad social a los trabajadores de estas plataformas, y ya hay muchos ejemplos en el mundo de que es posible garantizarla, y no derogar la presunción de laboralidad de este mundo. El reto es cómo aseguramos coberturas de protección social y estándares laborales”.



En esto coincidió Carlos Guevara, senador y presidente del Partido Mira, y experto en estos temas, quien agregó que: “Queremos identificar todo lo relativo al trabajo del futuro, revisarlo en el país, mirar las condiciones de estos servicios, porque acá hay más de 3.000 plataformas y la mayoría tiene modalidades de vinculación diferentes. Ese abanico de formas lo necesitamos conocer y así proteger al trabajador y garantizarle su seguridad social, riesgos laborales y aportes”.



El congresista detalló que esto impactaría a unas 150.000 personas que laboran en dichas plataformas, por lo cual, en últimas, “se deberá definir cuál sería el mejor esquema de protección laboral, y así lograr darles cobertura a estos trabajadores, pero primero hay de que definirlo y conocerlo bien”, concluyó.





PLAZOS A LAS 4G

No obstante, esta no es la única novedad que trae la ponencia de segundo debate del PND, documento que fue radicado con más de 40 artículos nuevos y que tiene en fila otras 4.000 proposiciones para el segundo ‘round’. En uno de los puntos ya incluidos se les daría vía libre a que las vías de cuarta generación (4G) que han tenido contingencias, puedan tener mayores tiempos de ejecución.



Puntualmente, el PND dice: “Se podrán cubrir con plazos adicionales las contingencias que se presenten en las concesiones viales de cuarta generación 4G”, y fue bien recibida por parte del sector privado del sector constructor del país.



De acuerdo con Santiago Pérez, gerente general de la Concesión Pacífico Tres, “es muy bueno e importante que el artículo sea facultativo y es decir, que se podrán cubrir esos riesgos ampliando el plazo, pero yo anotaría que es importante quedar expreso que se respete el equilibrio económico del contrato y que, de concretarse, esto se haga de común acuerdo entre el Gobierno y el contratista”.



Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), aseguró: “Bienvenidas las normas que tengan por objeto cubrir efectivamente las consecuencias económicas de los riesgos que se presenten durante el desarrollo de las concesiones de 4G”.



De otro lado, como se preveía, los ponentes eliminaron del PND el artículo que permitía un traslado exprés de régimen pensional, durante cuatro meses, para aquellas personas con más de 750 semanas cotizadas y que les faltaran menos de 10 años para pensionarse.



Esta idea había sido avalada en el primer debate en comisiones económicas, pero posteriormente, el Ejecutivo le quitó su aval, ya que le habría implicado un costo fiscal de unos $50 billones, sumado a que habría generado un remezón en el mercado de capitales, por cuenta de la salida de posiciones de los fondos privados, según comentó en su momento Asofondos.



El gremio había señalado que, de permitirse esta norma, se trasladarían unas 170.000 personas a Colpensiones, implicándole al Estado un alto costo y subsidiando megapensiones. Sobre esto, algunos congresistas no descartan revivir el artículo durante los debates, que, no obstante, necesita la ‘bendición’ del Ministerio de Hacienda para ser aprobado.





OTRAS NOVEDADES

En las más de 600 páginas de la ponencia también se incluyó un artículo que reduciría el IVA del 19% al 5% a los combustibles, que les daría un leve alivio a los consumidores y un ahorro fiscal al Estado, pero también se añadió el cobro de un impuesto por la realización de la consulta previa en el país, proceso que deben surtir los proyectos antes de su ejecución.



Además, otro artículo abriría la puerta para que el Invías le ceda los corredores férreos dentro de las ciudades a los entes territoriales, con el fin de que por allí se construyan sistemas urbanos de transporte público masivo, como TransMilenio.



Esta idea ya había sido discutida el año pasado, durante el trámite de la ley del Presupuesto General de la Nación, pero fue retirada en su último debate.



Ahora, como el tiempo apremia, la contrarreloj del Plan de Desarrollo comenzará hoy mismo, cuando el proyecto sea anunciado en el Congreso, y desde mañana se le daría trámite en las plenarias de Senado y Cámara.



Incluso, este miércoles 1 De mayo, que es festivo, también habría sesión en el Congreso, pues el proyecto debe quedar avalado antes del 7 de mayo. Los debates estarán para alquilar balcón.