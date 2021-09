¿Viaja con su mascota en avión o bus? esto debería saber

En enero pasado trascendió la noticia de la muerte de Homero, un perro que murió en la bodega de un avión que cubría la ruta entre Puerto Asís y Cali, operado por la aerolínea EasyFly.



En dicho vuelo, Homero no pudo ir en cabina y tuvo viajar en un guacal en la bodega, por políticas de la aerolínea. Esto, sin tener en cuenta que algunos expertos aseguran que no todas las razas son aptas para viajar en aviones por sus condiciones físicas.



Según datos de la Superintendencia de Transporte, desde dicembre de 2018, la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte ha recibido 61 quejas y reclamos relacionadas con el transporte de mascotas, 38 en el modo aéreo y 23 en el modo terrestre.



Frente a esta situaciones, la Supertransporte lanzó una guía para el transporte de animales y mascotas. Se trata de un documento con los temas claves, tanto para los usuarios como para los empresarios, que orientan sobre el tipo de animales que pueden ser transportados.



Así las cosas, lo primero que se debe tener en cuenta es que antes de comprar el boleto de viaje se debe avisar al transportador que el trayecto ser hará en compañía de una mascota o animal de compañía. Si el viaje es en avión se deberá dar aviso mínimo 48 horas antes del vuelo para reservar el cupo de la mascota.



Además, se la persona deberá informarse de los requisitos que se deben cumplir y los elementos de seguridad para transporte, así como de los costos del servicio. Por su parte, las empresas de transporte público deben informar de sus políticas para el transporte de animales de asistencia y de mascotas.



También, es deber de los usuarios realizar una evaluación física y de salud del animal. Igualmente, puede elegir el modo y el medio de transporte que más se adecue a las necesidades de la mascota. Asimismo, es indispensable llevar el certificado de salubridad, como el carné de vacunación.



Los usuarios del servicio de transporte público en el modo aéreo, terrestre y acuático podrán transportar sus mascotas y animales de asistencia, siempre y cuando sean tenidos y transportados en condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad.



Vale la pena anotar que está prohibido el acceso de animales que viven naturalmente, libres e independientes de las personas. Igualmente, Aquellos que, siendo salvajes por naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad y tienen cierta dependencia frente a las personas como cerdos y aves de corral.



De otra parte, los transportadores no pueden negar el acceso a animales de asistencia o quellos que se acreditan como ayudas vivas para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad (física o psíquica).



Finalmente, si la empresa asume la obligación de transportar el animal, deberá conducirlo a su destino sano y salvo.



No obstante, si el transportador evidencia razonablemente que no se cumplen las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad necesarias para que el animal pueda ser transportado, deberá evaluar si asume o no el transporte del animal.



