Viajeros internacionales podrán hacerse la prueba PCR en el país

Como respuesta a un fallo en su contra, el Gobierno Nacional que el pasado 31 de diciembre de 2020 revivió el requisito de la prueba PCR para los viajeros que ingresen al país, ahora busca ampliar y flexibilizar las opciones de esta condición.



(Lea: Vuelve preocupación en el sector turismo por requisito de prueba PCR)



Y es que luego de que el ministerio de Salud lo anunció el pasado lunes en su cuenta de Twitter, este miércoles finalmente se conoció la Resolución 002 en la que se establece que quienes viajen hacia Colombia tendrán la opción de realizarse esta prueba a su arribo al país.



“Mantenemos nuestra posición de que en este fallo tiene una imposibilidad de cumplimiento, pedimos aclaración al juez y, basados en ella, expedimos la resolución bajo la cual se le da la posibilidad a los viajeros de hacerse la prueba acá en el país”, señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Cabe resaltar que la Resolución 1972 del 4 de noviembre de 2020 había anulado el requisito de la prueba PCR, impuesta en septiembre del año pasado una vez reiniciaron los vuelos internacionales. Pero con la expedición del documento del 31 de diciembre de 2020 queda habilitada nuevamente la restricción.



Así, con estos nuevos anuncios, las aerolíneas deberán permitir a los viajeros que manifiesten verbalmente la imposibilidad para practicarse la prueba en otro país, abordar el vuelo.



No obstante, será responsabilidad del pasajero informar al momento del control migratorio a su arribo, si cuenta ya con el resultado negativo de una prueba efectuada 96 horas antes, o si se realizará la muestra en el país.



En caso de tomársela en Colombia, es necesario que esta se complemente con una cuarentena que tardará, por lo menos, el tiempo en que sea emitida la respuesta negativa.



Y para este proceso, también se deberá dejar clara la dirección en la que guardará el aislamiento preventivo ya que, como dice la autoridad sanitaria, “de estas manifestaciones quedará constancia en el sistema migratorio”.



El director de Epidemiología y Demografía de Minsalud, Julián Fernández, explicó, sin embargo, que las personas también podrán escoger, como segunda opción, comenzar con un aislamiento de 14 días en su ciudad de destino o en un hotel.



Adicionalmente, indica que como se ha hecho hasta ahora, todos los viajeros internacionales van a ser llamados por el Centro de Contacto Nacional de Rastreo a su ingreso al país y al quinto día para hacer monitoreo de síntomas compatibles con la covid-19.



“Todos serán incorporados al PRASS de tal manera que cuando se detecte un viajero con síntomas se haga la prescripción de aislamiento, toma de pruebas y rastreo de contactos”, añadió Fernández.



EL CONCEPTO



Como es bien sabido, en noviembre del año pasado un juez del circuito de Bogotá aceptó la tutela de un abogado en la que se instaba por la exigencia de la prueba PCR, razón por la cual el Gobierno, a este punto, acogió la solicitud.



Sin embargo, el concepto del ministerio de Salud se ha mantenido en que esta prueba no es eficiente como medida para el control de la diseminación de la covid-19 en aquellos países en los que existe transmisión comunitaria.



Conclusión que además, argumenta la autoridad sanitaria, fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud en un documento del 9 de octubre del año pasado, en el que no se recomienda realizar o requerir esta clase de pruebas previa al embarque e ingreso a los países.