¿Qué tan viable es que EE. UU. elimine la visa para los colombianos?

El embajador de EE. UU. del gobierno del presidente Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo, dijo durante una entrevista que presentará una solicitud formal a Washington para que evalúe la eliminación de la visa de turista para los colombianos, en vista de las largas esperas en el proceso de solicitud y renovación del permiso.

"La población colombiana debería tener la posibilidad de poder viajar en calidad de turista a Estados Unidos sin visa. Nosotros lo hemos planteado desde la embajada de manera verbal, pero esperamos hacerlo formalmente muy pronto", aseguró Murillo en una entrevista con Noticias RCN.

Aunque su intención fue celebrada por muchos colombianos, las posibilidades de que EE.UU. elimine estos requisitos son remotas. ¿La razón?: la falta de confianza.

“Lo veo poco viable. Colombia aún le representa un riesgo a los EE.UU. en el tema del narcotráfico y de migración ilegal. Creo que esa iniciativa, de presentarse, va a caer en ‘oídos sorbos’. En caso de que se pusiera a consideración formalmente, Colombia tendría muchos desafíos para ganarse la confianza plena de Washington, como un control estricto del narcotráfico y buscar las razones reales para asegurar a EE.UU. que no somos un riesgo”, le dijo a Portafolio Alejandro Bohorquez-Keeney, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Por su parte, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, la posibilidad de que se elimine la visa para colombianos en EE. UU. “es viable, pero poco probable”.

“Es viable porque Colombia ha mantenido un nivel de crecimiento económico importante. En segundo lugar por el récord migratorio, ya que el mayor número de migrantes ilegales hacia ese país no proviene de Colombia sino la mayoría de América Central. Sin embargo, es poco probable porque en EE.UU. hay mucha presión para no abrir las fronteras. Además hay muy prejuicios respecto a una posible ola migratoria desbordada”.

Según Jaramillo el reto de Colombia sería mantener un control más estricto sobre las personas que salen, no relajar la lucha contra el narcotráfico y mantener unas condiciones económicas macro estables para que no haya una “bandada” de migrantes desbordada que es lo que le preocupa a EE.UU.



Solicitud al programa de Exención



La propuesta de “eliminar” el requisito de visa para ingreso a EE. UU. es en realidad solicitar el ingreso de Colombia al programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés), el cual permite a los ciudadanos de los países participantes viajar a EE. UU. por negocios o turismo para estadías de hasta 90 días sin visa.

Sin embargo, entre ese grupo de 40 países que participan del programa el único latinoamericano es Chile, que se encuentra allí desde el 2014.

Así las cosas, Colombia tendría que solicitar su ingreso a este programa. Sin embargo el proceso no será fácil teniendo en cuenta que el último país en ingresar fue justamente Chile, hace 8 años, antes de que se implementara una política migratoria más estricta y radical.

Un referente: la visa Schengen



Aunque Colombia tiene como referente la eliminación de la visa Schengen para el ingreso a territorio europeo, los casos son distintos.

“En el caso de la visa Schengen hay varios factores que genera más confianza, entre ellos un tema de proximidad, pues es mucho más difícil viajar a Europa que a EE.UU. y en eso los europeos tienen cierta tranquilidad, de hecho sus tránsitos ilegales llegan principalmente de África. Además hay un tema cultural. Los europeos no son tan prevenidos como los estadounidenses en materia de seguridad, entre otros aspectos”, afirma el experto.

Solicitud de Petro

Uno de los primeros acercamientos en materia migratoria entre el nuevo Gobierno colombiano y EE. UU. se registró en la reciente visita del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a Colombia. En su encuentro con el presidente Petro, el mandatario se mostró a favor de un estatus de protección temporal (TPS, en inglés) para los ciudadanos colombianos migrantes en Estados Unidos, similar al que ya se aplica con los ciudadanos de Venezuela.

“Creo que un TPS para los colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación, no es que porque hagamos un TPS a venezolanos en Colombia deba haber uno para colombianos en Estados Unidos (...) si no porque es el derecho humano”, señaló el mandatario nacional.

