Viva Air critica al Gobierno por trato especial en préstamo a Avianca

Declan Ryan, presidente ejecutivo de la aerolínea de bajo costo Viva Air Group, criticó al Gobierno colombiano por mostrar un trato especial hacia Avianca Holdings, su competencia, ofreciendo a la aerolínea en quiebra un préstamo de 370 millones de dólares. Viva Air opera 16 aviones en Colombia.



Ryan dijo que el préstamo es excesivo en comparación con la ayuda que se ofrece a otras aerolíneas, incluida Viva, que está negociando un préstamo de 25 millones de dólares en virtud de la ayuda del Gobierno a las pequeñas y medianas empresas. Viva debería recibir cerca de 100 millones de dólares si el trato fuera equitativo, dijo. La aerolínea podría evaluar opciones legales ante el "trato injusto", dijo en una entrevista telefónica. "Aceptamos que Avianca es más grande que el resto de las aerolíneas, incluida Viva, pero no hay proporcionalidad con la cantidad de dinero que van a recibir".



Los viajes aéreos en Colombia retomaron esta semana cuando el Gobierno inicio el levantamiento de una prohibición de viajes que estaba vigente desde marzo y obligó a las aerolíneas a inmovilizar sus aviones y Avianca tuvo que acogerse al Capítulo 11 de bancarrota en Nueva York.



La administración del presidente Iván Duque ha ofrecido a Avianca el préstamo como parte de los aproximadamente 1.200 millones de dólares que la aerolínea está tratando de recaudar de los inversionistas en el llamado financiamiento de deudores en posesión bajo el proceso de quiebra. El préstamo del Gobierno requiere aprobación judicial.



PRÉSTAMOS DE ALTO RIESGO



El préstamo también ha sido criticado por legisladores y políticos colombianos. El senador Rodrigo Lara ha solicitado al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que comparezca en audiencias para responder, entre otras cosas, el porqué el Gobierno está entregando préstamos de alto riesgo a la aerolínea utilizando fondos de emergencia, mientras que el gasto para familias de bajos ingresos y pequeñas empresas ha sido reducido.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que millones de propietarios de pequeñas empresas y sistemas de transporte público han pedido ayuda al Gobierno durante meses y no han recibido respuesta.



El Gobierno decidió ayudar al sector aéreo, tanto el transporte de pasajeros como de carga, calificándolo de 'servicio esencial' para la economía, escribió el Ministerio de Hacienda en un correo electrónico en respuesta a preguntas.



Otras aerolíneas que quieran acogerse al tipo de crédito que recibió Avianca deberían entrar en un proceso de reestructuración "demostrando la necesidad de salvar a la empresa a través de un crédito y su viabilidad en condiciones de mercado", escribió el Ministerio. Una vocera de Avianca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Si bien Avianca es la aerolínea más grande del país, está recortando drásticamente a medida que reanuda los vuelos. Planea operar 57 aviones a fin de año, en comparación con los 147 que tenía contemplado antes de que comenzara la pandemia del covid-19, según una presentación de la compañía a inversionistas.



Ryan dijo que el Gobierno está incumpliendo un compromiso anterior de no mostrar un trato especial a ninguna aerolínea en particular mientras distribuye la ayuda. "Lo entendería si les ofrecieran 1,5 veces lo que nos ofrecen, pero la proporcionalidad aquí no tiene sentido", dijo.





Bloomberg