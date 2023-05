Nevado del Ruiz registró aumento 'importante' en actividad sísmica

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) hizo actualización de la actividad del Volcán Nevado del Ruiz, reportando varias novedades.



La entidad aseguró en su último boletín extraordinario, publicado a las 10:35 a. m. de este lunes 15 de mayo, que el volcán registró un aumento importante en cuanto a actividad sísmica el pasado domingo, tanto en frecuencia como en intensidad. Estos movimientos se registraron al suroccidente del cráter Arenas, a una distancia de entre 4 y 5 kilómetros, con profundidades que oscilaron entre los 2 y 4 kilómetros.



(Unicentro se pronuncia tras feminicidio en sus instalaciones).



El SGC agregó que la magnitud máxima registrada fue de 2,8 grados, la cual correspondió a los sismos registrados a las 12:59 del mediodía y a la 1:00 p. m. del domingo, reportados como sentidos en el sector Languilla, del municipio de Murillo, Tolima.



(La unión que no fue: el camino del fallido proceso de Avianca y Viva).



Adicionalmente, la autoridad geológica afirmó que ha recibido reportes de olor a azufre desde varios sectores de la ciudad de Manizales. Se maneja la versión de que esto haya ocurrido por la dispersión de una enorme concentración de dióxido de azufre desde el Ruiz, lo que, junto a varios componentes de ceniza, pudieron hacer reacción con la humedad en el ambiente, generando así este olor, sumado a una sensación irritante asociada a compuestos azufrados.



(La falta de sueño eleva la presión sanguínea).



A pesar de lo anterior, esto no indica un cambio “relevante” con la actividad volcánica; es decir, que solo ocurrió de manera ocasional y que esta ocurrencia está contemplada “dentro de los parámetros de un volcán en nivel de actividad naranja”. No obstante, el SGC advierte que los efectos negativos de esta reacción en el ambiente se podrían manifestar en personas que estén en exposición directa y prolongada.



(Supersalud ordenó intervención forzosa de la EPS Asmet Salud).



Respecto a la columna de gases y/o ceniza, la altura máxima registrada fue de 500 metros medidos desde la cima del volcán, a 5.321 metros de altura.



PORTAFOLIO