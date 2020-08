Alistan más rutas piloto desde los aeropuertos de Bogotá y Rionegro

Aunque en el país no hay total claridad sobre las fechas para la plena restauración de vuelos locales e internacionales, el Gobierno anunció que el próximo primero de septiembre se hará la primera ruta de prueba desde Bogotá.



(Lea: Los aeropuertos que ya tienen aprobados protocolos para su reapertura)

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, detalló que “definimos con la alcaldesa Claudia López la primera ruta de prueba entre Bogotá y una ciudad con nivel de baja afectación que puede ser Barranquilla o Cartagena, siguiendo protocolos que ello implica”.



(Lea: Cuatro factores por los que EE. UU. recomienda no viajar a Colombia)



Asimismo, el Gobierno también adelanta los retoques finales para poner en marcha en máximo dos semanas tres nuevas rutas piloto que se suman a las operaciones aéreas entre Bucaramanga y Cúcuta -reanudadas hace menos de un mes- con las cuales se han movilizado en casi tres semanas más de 800 pasajeros.



(Lea; ¿Qué viene para Bogotá después de las cuarentenas sectorizadas?)



Así, según confirmó a este diario el presidente de EasyFly, Alfonso Ávila, el Ministerio del Interior está por dar luz verde a las rutas Cúcuta - Rionegro, Pereira - Rionegro y Bucaramanga - Rionegro. Asimismo, el Ministerio de Salud ya les dio su visto bueno tras constatar la correcta implementación de protocolos.



“Presentamos ya documentos ante la Aerocivil, hay que mostrar algunas cosas más. Además, debe hacerse una evaluación de protocolos, de aeronavegabilidad, entre otros”, explicó el presidente de EasyFly quien agregó que todavía está pendiente la inclusión de Armenia dentro de los destinos de las rutas piloto, pues su Alcaldía aún no ha dado el visto bueno para hacer la solicitud al Gobierno Nacional.



“Esperamos que en una semana podamos empezar a operar en varias de estas rutas. Se requiere más agilidad entre el Gobierno y las diferentes autoridades para dar celeridad a los trámites”, añadió Ávila.



Asimismo, al tiempo que se alista el despegue de estos nuevos pilotos, las diferentes terminales aéreas del país y también las aerolíneas que operan en Colombia continúan en su proceso de alistamiento que apunta, por una parte, a la implementación de protocolos y de mejoramiento de infraestructura. Por otra, a recuperar la confianza de los viajeros en la industria aeronáutica y a crear opciones atractivas en términos económicos.



Ahora bien, en términos de protocolos -hasta el momento- la Aeronáutica Civil ha certificado que en 15 aeropuertos del país han sido implementados de forma correcta los estándares de bioseguridad establecidos por el Gobierno.



Los aeropuertos inspeccionados por la Aerocivil, y que a la fecha cumplen con lo estipulado en la Resolución 1054 de 2020 del Ministerio de Salud, son: Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), Ernesto Cortissoz (Soledad), Rafael Núñez (Cartagena), Simón Bolívar (Santa Marta), El Edén (Armenia), Matecaña (Pereira), La Nubia (Manizales), José María Córdova (Rionegro), Olaya Herrera (Medellín), Los Garzones (Montería), El Dorado (Bogotá), Antonio Nariño (Chachagüí, que sirve a Pasto), Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés), Palonegro (Lebrija) y, Camilo Daza (de Cúcuta).



“Además de verificar el avance en la implementación del protocolo de bioseguridad, el trabajo del Equipo Técnico está orientado a brindar un acompañamiento a los operadores de los aeropuertos, con el fin que estén al 100% en la aplicación de las medidas, requisito fundamental para que el Gobierno Nacional considere la implementación de más planes piloto, luego del análisis que realicen los Ministerios del Interior y de Salud”, aseguró el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar.



Por otra parte, en línea con la implementación de protocolos, en algunas terminales aéreas se adelantan mejoras de infraestructura de cara a la plena reanudación de las operaciones. Este es el caso de El Dorado, terminal en la que está en curso un grupo de obras por $180.000 millones (entre estas se encuentra, por ejemplo, la optimización de la pista sur y de las calles de rodaje).



Frente a los trámites de reanudación que atraviesa el transporte aéreo ante diferentes instituciones de gobierno, Eliseo Llamazares, socio líder de Aviación y Turismo para Latam de la consultora KPMG, señaló que “el principal reto al que se enfrenta la aviación en Colombia es la uniformidad de criterios entre organismos. El transporte aéreo es un servicio publico no local, sino nacional e internacional, con lo que no debería estar supeditado a las decisiones locales de apertura o no de un aeropuerto, ya que las alcaldías son una mera localización de donde está la infraestructura que presta ese servicio nacional e internacional”.



Según el experto, es preocupante que “la principal herramienta del transporte aéreo colombiano que es el aeropuerto de El Dorado se encuentre con la incertidumbre que le rodea hoy”.



RECUPERAR LA CONFIANZA



De forma paralela a la certificación de aeropuertos en términos de bioseguridad por parte de la Aeronáutica Civil, las compañías aéreas que operan en el país transportando pasajeros han adelantado la implementación de estándares acreditados por el Icontec y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Por ejemplo, la compañía Avianca anunció que recibió los sellos “Check in certificado, covid-19 bioseguro” (creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y “Operaciones Seguras” del Icontec.



“En Avianca hemos trabajado nuestros protocolos de bioseguridad desde antes de la declaración de la pandemia”, dijo Julián Laverde, vicepresidente de Operaciones de Red de Avianca.



Recientemente, la compañía aérea VivaAir también logró alcanzar las mismas certificaciones cumpliendo al 100% con los protocolos de seguridad para reanudar operaciones de forma segura desde el momento en que el Gobierno Nacional dé luz verde.



Félix Antelo, presidente de VivaAir dijo que “hemos fortalecido dichos protocolos y velamos por cuidar a los pasajeros para incentivar los viajes y recobrar la confianza en volar”.



TRAS NUEVAS OPCIONES PARA LOS USUARIOS AÉREOS



Mientras se define la fecha en la que retornarán las operaciones aéreas en su totalidad, la compañía aérea VivaAir -en alianza con la empresa de tecnología de viajes Caravelo- anunció una propuesta para los viajeros frecuentes que consiste en que puedan elegir sus fechas de vuelo sin mucha anticipación.



Esta herramienta que la compañía bautizó como ‘Cuponera Viva Pass’, según Lisa Mota-Pinto, vicepresidenta comercialdel Grupo Viva Air, apunta a los viajeros regulares que buscan simpleza y adaptabilidad. Con esta cuponera, la aerolínea busca generar 12.000 clientes en el primer año.