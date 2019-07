Vuelven a radicar proyecto de borrón y cuenta nueva

Los senadores David Barguil del Partido Conservador y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal radicaron, una vez más, el proyecto de ley que modifica la ley de Habeas Data más conocido como ‘borrón y cuenta nueva en las Centrales de Riesgo’.



Tal como lo anunciaron en junio pasado, luego que la iniciativa se hundiera por falta de trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los senadores la presentaron de nuevo con el apoyo de distintas colectividades y anunciaron que no desistirán hasta que se convierta en ley de la República.



(Se hunde proyecto de ‘borrón y cuenta nueva’ en centrales de riesgo).



“Muchos colombianos nos han escrito pidiéndonos que no desfallezcamos en el trámite de este proyecto que beneficia a miles de ciudadanos. Vamos a insistir, vamos a dar la lucha para que sea aprobado con el apoyo de nuestros colegas de la Cámara y de Senado de los distintos partidos. Es una amnistía por una sola vez, aquí no puede seguir corriendo esa historia falsa que el proyecto incentiva la cultura de no pago. ¡No es cierto!”, señaló el senador Barguil.



“Esta vez contamos con el apoyo del presidente del Senado de la República, Lidio García, y del presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Lozada. Señores de los bancos, sabemos que van a hacer lobby, sabemos que no les gusta el proyecto. Debatámoslo, pero no hagan lo que han venido haciendo que es lobby por debajo de la mesa. Derrótenos con argumentos, no con lobby”, manifestó el senador Velasco.



Esta iniciativa contempla los siguientes beneficios:



- Amnistía por una sola vez para quienes cancelen sus deudas dentro de los seis primeros meses de vigencia de la ley.



- Si la deuda es menor al 20% del salario mínimo (menos de $156.000), deberán notificarle dos veces antes de reportarlo.



- Una vez se ponga al día, el tiempo de reporte será el mismo de la mora y no el doble como ocurre actualmente. Ejemplo, si se demora 6 meses en pagar, este será el tiempo de reporte y no 12 meses.



- Si se pone al día, el máximo tiempo de reporte serán 2 años y no 4 como sucede actualmente.



- La calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Hoy en día, si una persona está en mora, su calificación disminuye y aunque pague, esta calificación no sube.



- Si después de 5 años de haber entrado en mora no se han iniciado acciones de cobro judicial, el reporte negativo caducará.



- Se protege a las víctimas de suplantación personal.



- Los ciudadanos podrán consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento, sin que esto afecte su calificación.