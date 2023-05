La bolsa de N. Y. cierra en rojo y el Dow Jones pierde 0,8%

Wall Street cerró este 3 de abril en rojo, y el Dow Jones, su principal indicador, bajó un 0,80%, después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara una subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés, tal como estaba previsto, y diera a entender que podría frenar la subida de los tipos en su próxima reunión.



Al cierre de las operaciones, el Dow Jones bajaba hasta 33.414 unidades y el selectivo S&P 500 restó un 0,70% hasta 4.090 puntos. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, bajó un 0,46% hasta 12.025 enteros.



En esta ocasión, los inversores se centraron más en lo que el emisor no dijo en su comunicado tras dos días de reunión, que en lo que dijo, ya que la Fed parece haber suavizado su lenguaje sobre futuros aumentos de tasas de interés al eliminar la línea de la declaración de marzo que decía: “El comité anticipa que puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política”.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que eliminar ese lenguaje fue un “cambio significativo” y que la decisión de la Fed de junio estaría impulsada por los nuevos datos.



Analista de Wells Fargo apuntan el 4 de mayo que no parece que el banco central se “comprometa de antemano con otra subida de tipos el 14 de junio”.



Los precios del petróleo, que tienen un gran impacto en la inflación, cayeron por debajo de los 70 dólares por primera vez desde marzo este miércoles. Todos los sectores cerraron en terreno negativo y las mayores pérdidas eran para el energético y el financiero, que bajaron un 1,92% y un 1,19%, respectivamente.



EFE