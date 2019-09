‘Ya es la hora de que Colombia y Ecuador eliminemos las barreras’

El gobierno de Lenín Moreno ha establecido la apertura internacional de Ecuador como una política nacional y, en este sentido, mejorar las relaciones con Colombia es uno de los pasos marcados en rojo.



Así lo destacó su ministro de Comercio, Iván Ontaneda, que está de visita en el país con el apoyo de la Cámara Colombo Ecuatoriana, quien aseguró que ambos países están trabajando para dejar atrás los problemas comerciales y empezar a ser complementarios en vez de competidores.



¿Qué tan grande ha sido el cambio económico y político de Ecuador?



Ecuador viene desde un modelo totalmente opuesto a lo que es ahora el país, que decidió dar un giro diametral frente a esa estructura basada en el gasto público y el aparato estatal, y en el decrecimiento del sector privado. Ese modelo clientelar desembocó en una crisis, un déficit fiscal enorme, créditos excesivos y onerosos, y un país sin plan de desarrollo sostenible. Eso generó una tormenta perfecta y nos impulsó al cambio.



El Gobierno del presidente Lenín Moreno está tomando decisiones para lo que realmente necesita el país, sin cálculos políticos. Y esto ha sido fundamental para el retorno de las inversiones, las cuales no se mueven por discursos, sino por la confianza y las reglas claras, que Ecuador no tenía.



Hemos hecho un plan estratégico que abarca el crecimiento y desarrollo, todo en torno al sector privado, el cual genera el 90% de los empleos válidos. Nosotros sí entendimos la necesidad de impulsar este segmento.



¿Es cierto que la política internacional en una de sus mayores banderas?



Una prueba es el acuerdo histórico con el FMI de US$10.000 millones, lo cual nos permite no asfixiarnos y cumplir con las obligaciones, pues ahí está la base de la confianza.



Claramente la política internacional y diplomática ha sido fundamental, la cual está totalmente en una línea de apertura y de integración de Ecuador en el mundo.



Ahora estamos hablando de alcanzar acuerdos comerciales potentes, mientras que antes el país era una isla desierta y aislada, pues no se entendía esa necesidad, hoy esto se ha hecho en política de estado.



¿Cuáles son las claves de su estrategia actual?



Las exportaciones y las inversiones son las dos vías clave de nuestro modelo actual. Un ejemplo es el acuerdo multipartes con la Unión Europea, que estaba represado y lo impulsamos.



También, destacaría que se está creando un marco de leyes importante, de incentivos tributarios o laborales para la inversión internacional que no existía, todo con el respeto a las normas como principio básico. Además, está el gran portafolio de inversiones en todos los sectores, que estamos impulsando en este tipo de visitas en Colombia.



¿Para Ecuador es clave la Alianza del Pacífico?



Somos un país de 17 millones de habitantes, pero con un gran potencial en producción y exportación, por eso que estemos volviendo al Mapamundi. Esto se logra con acuerdos comerciales reales, con verdaderos socios estratégicos, y por eso trabajamos en la integración como estado asociado de la Alianza del Pacífico, con la intención de que seamos en el futuro miembro pleno de ese importante bloque, que va a representar oportunidades enormes para el desarrollo de mipymes y la entrada en las cadenas globales de valor.



Hoy tenemos acuerdos con Perú y Colombia, y en las próximas semanas cerraremos el TLC con Chile, el cual tiene 98% de avance. Con México tenemos una hoja de ruta atrasada, pero en octubre iniciaremos las negociaciones y esperamos una firma en el primer trimestre de 2020.



¿Qué falta entonces?



Estamos ya definiendo los términos de referencial, los cuales estarán en los próximos días, y el siguiente paso es iniciar la negociación. Queremos que sea un ingreso rápido y el escenario es de mucho optimismo, para que el proceso se complete a la máxima brevedad posible.



¿Cómo van las relaciones con Estados Unidos?



Este vínculo se viene reconstruyendo en base a una agenda conjunta, y esperamos en las próximas semanas anunciar la segunda mesa de negociación del TIC. Cabe decir que tenemos ya pactos con el EFTA de Europa del Norte y con Gran Bretaña.



¿Qué significa para el Gobierno de Moreno la relación con Colombia?



Para nosotros esta es una relación histórica que va mucho más allá de un simple vínculo comercial. Es de países hermanos, somos un mismo pueblo, y esa sinergia nos genera un espacio adicional en el que se está construyendo para llevar nuestros lazos un paso más allá.



Tenemos que seguir consolidando esta relación, descubriendo los cuellos de botella que hay y que entorpecen el flujo entre los dos países, y estamos trabajando en una agenda conjunta para favorecer inversiones de lado y lado, y un intercambio más importante.



¿Cómo está comercio?



Colombia tiene una balanza favorable, pero las exportaciones desde Ecuador han crecido con productos de gran participación como el camarón, la madera, el caucho o los metales. También decir que en el turismo tenemos una gran fuente de recursos para ambos países, y estamos trabajando en ello para destrabar todas las barreras que hay.



¿Qué se puede hacer para solucionar los problemas?



Lo fundamental es la voluntad política, que de nuestro lado existe y entiendo que del de Colombia también, por lo que solo nos queda sentarnos y armar la hoja de ruta para enfocarnos en la libertad comercial. Muchas veces los países ponemos trabas para proteger las industrias, pero yo es el momento de ver que hay más oportunidades que problemas.



Estoy seguro que vamos a encontrar las soluciones, en realidad son muy pocos los cuellos de botella, existen y son importantes, pero con su eliminación vamos a ganar ambos. Es momento de darnos cuenta que Colombia y Ecuador somos países complementarios más que competidores.



¿Cómo ve la visión desde Colombia a la inversión?

Ecuador está en una completa desregularización, pues reconocemos que había un exceso que lo único que hizo es entorpecer el comercio bilateral con Colombia. También estamos revisando ciertos aranceles que favorecerá que entren más productos extranjeros.



¿Qué impacto han sentido por la crisis de Venezuela?

Hemos demostrado que somos un país solidario, por lo que al igual que Colombia, hemos abierto las puertas, haciendo esfuerzos de inversión para generar estabilidad para estos 600.000 migrantes.





Rubén López Pérez