“Ya estamos ‘sold out’ en los palcos del Arena del Río”

En noviembre del año pasado, y con la presencia del presidente Iván Duque, se hizo el lanzamiento de Arena del Río, un megaescenario de eventos que abrirá sus puertas en 2024 en Barranquilla y que se convertirá en el mayor centro de entretenimiento de Latinoamérica.

Tatyana Orozco, presidente de Arena del Río, conversó con Portafolio sobre lo que será el proyecto, que a 3 años y medio de su lanzamiento ya agotó todos los palcos puestos a la venta.

¿En qué punto está hoy el proyecto?



En estos momentos estamos trabajando de la mano con la Alcaldía de Barranquilla, terminando el plan parcial, que nos va a permitir arrancar construcción antes de finalizar el año y poder estar inaugurando en 2024. Este, más que una arena es un distrito de entretenimiento, porque tendrá casino, arena, hotel, apartamentos, comercio, todos los servicios para que la gente vaya a entretenerse. Nos soñamos un mundo pospandemia en donde volvamos a encontrarnos y esperamos que la Arena sea el sitio perfecto para esto.



Este será un espacio para impulsar la economía naranja y las industrias culturales y hemos trabajado con instituciones como ProColombia y ProBarranquilla, porque también queremos ser un centro de producción musical y de contenidos audiovisuales.



¿Cómo va la venta de los palcos?



Tenemos una noticia muy importante. Estamos sold out en todos los palcos que sacamos a la venta en Arena del Río. Sacamos a la venta 6.048 sillas, de un total de 8.640, es decir el 70%, y dejamos un grupo importante para convenios corporativos con empresas que quieran tener una presencia en la Arena, pero lo importante ahora es que están ya agotados los palcos que teníamos para venta en Arena del Río, es el gran hito hasta el momento.



Son más de 230 palcos de 16 personas, 50 palcos de 32, dos de 64 y uno de 128. Hicimos una alianza con Fiduciaria Bancolombia, y ya la gente está pagando, tres años y medio ante del lanzamiento. El éxito en la venta demuestra la confianza de un país que está apostando al futuro y desarrollo de Barranquilla y de Colombia.



Además, próximamente vamos a salir a la venta de 160 apartamentos que tendremos que serán parte del hotel, de los cuales ya tenemos reservados 80.



¿Cuáles servicios encontrarán los visitantes e inversionistas?



La arena no solo es un escenario, sino un distrito de entretenimiento. El espacio más grande estará ocupado por una arena para 53.000 personas. Habrá democratización de las boletas, pues si se contrata un gran artista se divide el costo entre 53.000, lo que implicará una boleta más asequible. La arena no será solo para conciertos, sino para deportes, desde Monster Trucks hasta tener a la Selección Colombia jugando.



Adaptamos nuestro espacio para la postpandemia. Vamos a tener el estándar FIFA, lo que exige es un espacio de 45 cm, pero vamos a tener sillas de 70 cm con espaldar en toda la arena.



Además, vamos a tener 500 habitaciones de hotel y 150 de apartamento vinculadas al hotel, que estarán al servicio de los turistas. También estará el casino y cerca de 25.000 m2 de zonas comerciales, principalmente con restaurantes y espacios de entretenimiento.



¿Cómo se administrarán estos espacios?



Nuestro aliado estratégico es Umusic Hotels, una alianza entre Universal Music Group y Dakia U-Ventures que va a empezar a operar hoteles en diversas partes del mundo y en nuestro caso es el primero que anuncian en América Latina.



Ellos serán los encargados de operar la arena y el hotel. Aecom será el gerente del proyecto, contamos con el apoyo de ellos, que son grandes expertos en el diseño y ejecución de arenas en el mundo.



¿Cuántos empleos se generarán con la Arena?



Estamos estimando que la inversión del proyecto será de unos US$470 millones a lo largo de toda su construcción, todo es privado, y con capital extranjero, y esperamos generar unos 10.000 empleos entre directos e indirectos.



Algo importante es que habilitamos una plataforma, Magneto, para que las personas vinculen sus hojas de vida en nuestra página web y puedan participar de los diferentes procesos.



¿Cuánto podría impulsar este complejo a la economía regional?



Estamos en estos momentos adelantando un estudio para tener una valoración más detallada, pero creemos que esto va a jalonar otros proyectos, no solo en industrias creativas, sino también hotelería, todo el turismo se va a ver muy impactado. Este sería el escenario más grande a América Latina, y además con distrito de entretenimiento.



Hemos hablado también con las personas de Puerta de Oro, el centro de convenciones, y lo ven como una ventaja para atraer más eventos no solo a Barranquilla, sino también Cartagena y Santa Marta.