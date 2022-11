Ya hay petroleras frenando sus inversiones en el país

Este martes, durante la apertura de la V Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, Francisco José Lloreda, presidente de la asociación Colombiana de Petróleos, afirmó que algunas señales como no continuar con los pilotos de fracking llevarán a que algunas empresas no ejecuten capital en el país. “Hay compañías que por la posición del gobierno frente a esta técnica no tienen ningún interés en invertir en Colombia”, enfatizó el líder gremial.

Lloreda matizó que este año el programa de inversión es de US$4.000 millones, menos a los US$8.000 vistos en 2013, pero superiores a los de los años anteriores.

“Hay empresas que sin duda van a desinvertir, salvo que haya una claridad en el panorama y la política pública que va a ejecutar el Gobierno”, aseguró.

Al respecto, Flover Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de Colombia, señaló que los mercados se van a donde les den más confianza y estabilidad.

A pesar de esto, los expertos manifestaron ser optimistas frente al desarrollo de la industria y destacaron que este año le dejará al país cerca de $61 billones en ingresos.

Por esto, aseguraron que se mantendrán en comunicación con el Gobierno para encontrar soluciones beneficiosas.

