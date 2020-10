‘Ya logramos digitalizar plazas como Paloquemao’

Tras haber mapeado cerca de 400.000 lugares de Bogotá desde su fundación y haber digitalizado 40.000 comercios, Cívico trabaja actualmente con la Alcaldía de la ciudad para avanzar en la reactivación de otros 30.000 negocios. Juan Felipe Cataño, cofundador de la plataforma habló con Portafolio sobre los avances de la iniciativa.



(Lea: Cívico busca digitalizar las plazas de mercado)

¿Cómo nace Cívico?



Nació hace unos ocho años de una necesidad muy específica y es que nuestras ciudades no están digitalizadas. Entonces en estos años salimos a mapear tiendas de barrio, peluquerías, lavanderías, ferreterías, plazas de mercado y muchos otros lugares, y lo hacemos de la mano de un modelo de crowdsourcing con los ciudadanos.



¿Qué es el crowdsourcing?



Invitamos a los ciudadanos a construir ciudad. Ellos entran a Cívico, les ponemos unas misiones en las que van por los barrios y anotan los datos de los comercios y esa información la cruzamos con nuestra data, mientras que la gente recibe puntos que después se pueden canjear.



Con esa mecánica colaborativa hoy tenemos una base de datos en Bogotá de más de 400.000 lugares. Es la más completa del mundo digital por encima de páginas amarillas, Cámara de Comercio, o Google Maps porque tiene lugares que nunca antes se habían digitalizado.



¿Qué viene luego del mapeo?



Cuando ya tenemos bien construido ese mapa de ciudad nos volteamos a trabajar con el pequeño comercio. Tenemos un producto para ellos que es gratuito y se llama Cívico Negocios, los digitalizamos, les hacemos un proceso de inclusión financiera, les desarrollamos medios de pago, los capacitamos y conectamos para que vendan en línea.



¿Qué es Despega Bogotá?



A raíz de la pandemia, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico nos busca para ver cómo montamos un programa de reactivación de los comerciantes.



Entonces tenemos nuestro ecosistema de Cívico Negocios y empezamos la iniciativa Despega Bogotá. Este programa, que inició el 8 de junio, lo que busca es digitalizar e incluir financieramente a 30.000 nuevos comerciantes de la ciudad, con nuestra red de aliados.



¿Con que aliados funcionan?



Trabajamos con MasterCard, para las transacciones. Tenemos a la gente de Acción.org, una ONG global enfocada en la capacitación. Estamos con Davivienda, nuestro banco aliado para aceptación de medios de pago y el uso de DaviPlata; con Credibanco para los datáfonos y con Colpatria para los seguros. Asimismo, con varias fintech para los créditos; y finalmente con Mensajeros Urbanos para los despachos.



¿Y cuál es el balance hasta el momento?



Ya tenemos más de 14.000 comercios montados en la herramienta, todos digitalizados. Hay cerca de 10.000 con medios de pago activados y otros 12.000 con productos en el ecommerce. Antes estábamos vinculando alrededor de unos 1.200 comercios nuevos mensuales y hoy estamos en 5.000.



¿Y qué negocios particularmente?



Tenemos más de 200 categorías. El Top 10 son moda y vestuario; vehículos motos y autopartes; productos cosméticos y de peluquerías; tiendas de mascotas; zapatería; muebles; artesanías y ahora hay un trabajo muy importante en los clusters.

Lo lindo es que hemos logrado digitalizar plazas como Paloquemao y avanzamos en la de La Perseverancia y la el 7 de Octubre.



¿Qué requisitos exigen a los comerciantes?



Cuando el comercio se vincula tiene que aportarnos su Cámara de Comercio o su RUT. Actualmente estamos en un 50% de quienes venden con su empresa y 50% de los que hacen como persona natural.



¿Cuál es la oferta para el consumidor?



Además de Cívico Negocios tenemos otra punta para los ciudadanos en donde la gente puede entrar a buscar sus comercios de barrio a través de internet o la aplicación y pagar mediante códigos QR, links de pago. Hoy tenemos alrededor de unos 40.000 comercios nuestros en la plataforma de negocios y más de 1 millón de usuarios únicos mensuales en Bogotá.



Y, ¿cuál es la estrategia para ellos en Despega Bogotá?



La próxima semana lanzaremos una campaña enfocada en todo el tema de reactivación por parte de los ciudadanos. Queremos invitar a los bogotanos a que compren local y lo hagan con comercios que antes no estaban en el mundo digital.



¿En qué localidades tienen más presencia?



Tenemos comercios en las 19 localidades de la ciudad, porque Sumapaz no aplica porque no hay actividad comercial. Suba, Engativá, Kennedy, Mártires y Usaquén están hoy en día con el mayor número de comercios en Despega Bogotá. Suba es la de más con 2.111 comercios y la que menos tiene es la Candelaria con 182 comercios.



¿Cómo se otorgan los créditos?



Luego de que el comerciante se vincula se mira qué tan activo es en la herramienta, y a mayor actividad, más probabilidades hay de un crédito productivo. Primero se entiende quién es, dónde está, cuánto vende y con esa información alimentamos el modelo scoring para hacer la oferta de crédito.



¿Por qué solo están en Android?



Son dos puntas. La punta del comerciante sólo está en Android, pero la punta del ciudadano está en Android, iOS y web. Lanzamos el nuevo producto para ciudadanos en Android yla próxima semana lanzaremos la versión iOS.



¿Qué expectativas tienen?



Queremos a reactivar economía y necesitamos que la ciudadanía se conecte. Los comercios han sido muy receptivos y en la demanda se han disparado los domicilios, sobre todo en estratos altos. El empuje lo hicimos primero para tener una oferta robusta y se viene la punta de la demanda.