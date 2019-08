Ya se puede pasar por el túnel hacia aeropuerto de Rionegro

Este jueves se inauguró oficialmente en Túnel de Oriente, la obra de 8,3 kilómetros de longitud que conecta a la ciudad de Medellín con el aeropuerto de Rionegro en 18 minutos, un 60% menos que por la vía antigua.



Al acto protocolario asistió el presidente, Iván Duque, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de esta obra para la región y su conectividad.



Además, subrayaron que la ejecución de esta infraestructura, que arrancó en el 2015 en una primera etapa, con un avance del 13%, y se concluyó en tres años y medio, no tuvo sobrecostos.



No obstante, vale la pena recordar que el proyecto original fue ideado en 1997, sin embargo, por diversas decisiones de administraciones anteriores, arrancó hace cuatro años.



Se estima que la inversión para hacer las obras, que miden 22,3 kilómetros en conjunto e incluyen tres túneles (uno que aún no se ha terminado), además de 1,9 kilómetros distribuidos en nueve viaductos y dos intercambiadores viales, y 4 kilómetros de vías a nivel, fue de $1 billón.



En este punto, es importante aclarar que falta un túnel por habilitar, el cual se encuentra en obra negra y, de acuerdo con las autoridades, sería concluido en dos años y medio.

Por ahora, el Túnel de Oriente funciona en doble sentido, y se espera que cuando la demanda de vehículos aumente, el túnel faltante esté listo.



El valor del peaje para carros livianos es de $16.900 y los automotores con capacidad de carga de hasta 3,4 toneladas, pagarán $21.000 por trayecto.



Cabe señalar que durante el primer mes de funcionamiento, se podrá transitar solamente entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, lo anterior con el fin de hacer pruebas y ajustes en los sistemas internos.



Además, los motociclistas no podrán circular por los túneles, dado que así lo definieron las autoridades, correspondiendo con los términos del contrato de concesión y, según el gobernador Pérez Gutiérrez, para propender por la salud de los conductores de estos vehículos, pues por la extensión del túnel “hay una concentración de gases que pueden ser dañinos”, manifestó.