Ya viene segunda ola de alivios del sistema financiero

El Gobierno nacional alista una normatividad con la que se abre una segunda generación de alivios para los deudores del sistema financiero dado que esos beneficios están por comenzar a vencerse y la crisis económica generada por la expansión del coronavirus continúa.



De hecho, anoche el presidente Iván Duque anunció que el programa de Ingreso Solidario se extenderá hasta diciembre y analistas consultados consideran que los alivios del sistema financiero deben prolongarse o renovarse.



El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, dijo que “las entidades financieras se encuentran a la espera de que la Superintendencia Financiera emita instrucciones relacionadas con las medidas que se deberán implementar una vez terminen los periodos de gracia otorgados bajo las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, que habilitaron la posibilidad de otorgar los alivios que a hoy benefician a más de 10,5 millones de colombianos”.



No obstante, aseguró que “cada entidad financiera viene evaluando la posibilidad de extender estos periodos de gracia u otros alivios analizando de manera individual los casos de sus clientes”.



HABLAR CON LA ENTIDAD



El directivo del gremio bancario dijo que “es importante que cada usuario se acerque a su entidad financiera y pregunte por la posibilidad de la extensión de estos alivios en caso de que estén próximos a vencerse”.



En entrevista con Portafolio, Jaime Upegui, presidente Scotiabank Colpatria dijo que aunque faltan algunas semanas para que los beneficios otorgados a los clientes de la entidad se venzan, en los próximos meses se buscará hacer una labor más cercana para saber qué necesidades tienen y no hacer una renovación masiva de alivios.



Para Andrés Langebaek, jefe de Estudios Económicos del Grupo Bolívar Davivienda, nadie puede negar que los efectos de la covid-19 se van a extender por más tiempo de lo esperado y en ese sentido la emergencia continua.



Señala que la estrategia del gobierno se basó en tres pilares, la parte sanitaria y hospitalaria, el segundo es el crédito a la economía y en especial a los empresarios para que mantengan sus nóminas y la tercera es la ayuda humanitaria a los trabajadores informales o los que no generan ingresos.



“Se ha avanzado en los tres y como la emergencia sigue, los alivios deberán extenderse por más tiempo”, advierte.



Según el analista, en estas circunstancias el sector financiero ha respondido bien, con alivios y créditos nuevos, contrario a lo que algunos dicen, pues la liquidez a las empresas es vital para que las empresas tengan un menor impacto por la pandemia.



Aunque Langebaek advierte que “lo que hicimos en abril de cerrar la economía no se debe volver a hacer pues se estrangula el aparato productivo”.



Y hacia el futuro, considera que el Gobierno debe avanzar en reforzar los factores económicos, culturales y sanitarios.



La estrategia, según comenta, debe ahondar en las medidas para hacer que el desconfinamiento sea lo menos riesgoso, aunque dice que podrían aumentar los casos de contagio.



Así, se debe trabajar en hacer que los protocolos de bioseguridad sean estrictos, “que haya un verdadero distanciamiento y en este sentido los empresarios deben hacer inversiones”, dice.



Y además, considera que no se puede bajar la guardia en la concientización del autocuidado para evitar que más personas se contagien y señala que “habrá que seguir otorgando subsidios”.



Por su parte, Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda considera que ante la extensión que el presidente Duque hizo del Ingreso Solidario hasta diciembre “me imagino que los bancos y el sistema financiero van a extender sus programas de alivio, aunque algunos lo hicieron por seis meses”.



“No sería raro que los bancos que hicieron alivios por tres meses los alarguen por otros tres”, considera el analista.