Yara avanza hacia los fertilizantes amigables con el ambiente

La compañía Yara está en el proceso de adaptar su planta de Cartagena para la producción de fertilizantes más amigables con el ambiente.



Así lo anuncia Marcelo Altieri, vicepresidente senior para Latinoamérica de Yara, quien dice que la compañía acaba de aprobar una inversión por US$10 millones con ese fin.



Adicionalmente, tiene inversiones anuales por US$30 millones en la continuidad operacional. Afirma que en esta coyuntura “queremos enfocarnos en promover el consumo y la industria nacional porque son los que generan trabajo y reactivan la economía”.



¿Cómo marcha el negocio?



La coyuntura ha sido un gran desafío porque para nosotros la prioridad es la salud y seguridad de todos. Y llevar el negocio es otro de los grandes desafíos. Sabemos de la necesidad de nuestros productos para nutrir los cultivos y asegurar la seguridad alimentaria, no solo en Colombia sino en todos los mercados de la región.



Aquí producimos fertilizantes desde cero y para eso se requieren determinadas materias primas importadas y tuvo su complejidad adquirirlas a tiempo porque muchos puertos estaban cerrados. Aún así hicimos un esfuerzo enorme y nunca dejamos desabastecido el mercado. A eso hay que sumarle la devaluación que impactó en los costos.



¿Cómo solucionaron la situación?



En realidad no ha habido afectación, el desafío fue de la empresa para lograr competitividad. No podemos olvidar de que para producir fertilizantes se necesita gas natural y, por ejemplo, en Colombia pagamos casi el triple del precio. Era imposible transferirlo a los clientes porque estaban pasando una época muy difícil, entonces el impacto para la compañía fue muy fuerte.



¿Ese alto costo del gas es una preocupación permanente?



Es permanente, pero en los meses donde la TRM (Tasa Representativa del Mercado) creció de enero a marzo un 24% nuestros precios se afectaron y tuvieron un impacto directo en nuestros costos.



¿Cómo ha estado la demanda de productos?



Como todo sector de la economía hemos recibido nuestro golpe pero hemos visto que no ha sido de la misma magnitud que en otras actividades.



El consumo de fertilizantes no ha crecido pero se mantiene en un promedio similar al de años anteriores. La preocupación no está hay por el lado de la producción de alimentos sino por el consumo, especialmente por los mercados de exportación y por los productos de alto valor como frutas, hortalizas y flores.



Todo eso que se paga muy bien en los mercados de destino, hoy por hoy se ha disminuido. Eso traerá serias repercusiones en la agricultura. Eso es lo que nos preocupa hacia adelante. Hoy se ha producido sin mayores inconvenientes.



¿El ritmo es igual en todos los países?



A lo largo de Latinoamérica la realidad es muy diferente pero hay un factor común: el campo tiene todos los elementos para ser el gran dinamizador de lo que es la economía en los mercados de Latinoamérica. Yara anunciará en los próximos días la adhesión oficial a la campaña Héroes de la Alimentación de la FAO que tiene como objetivo destacar el trabajo de hombres y mujeres que contribuyen a la seguridad alimentaria de toda la región. Colombia sobresale en ese panorama, hay que prepararse para el futuro y adoptar nuevas tecnologías.



¿En qué trabajan?



Aprobamos esta semana una inversión de US$10 millones en nuestra planta de Cartagena para reducir las emisiones de óxido nitroso que es muy importante dentro de los gases efecto invernadero.



La idea es que eso esté listo a finales del 2021 y comienzos del 2022 y vamos a estar produciendo con la reducción en un 90% de las emisiones que generamos hoy, lo cual nos pone a la altura de las mejores plantas de Yara en Europa, dentro del objetivo de transformarse en compañía carbono neutral en el 2050.



La idea es convertirnos en una compañía que crea fertilizantes minerales verdes. La primera planta que inicia este proceso de renovación es la de Cartagena. Algunas ya la tienen desde su origen en Europa.



¿Cómo les va a ir este año frente al 2019?



Nuestro objetivo no es crecer, es poder abastecer la demanda que se genere en el mercado. No estamos mirando este como un año de grandes resultados financieros. Sabemos que vamos a tener un golpe fuerte de esta depresión económica pero nos interesa mantener el abastecimiento de los mercados y que los productores puedan generar alimentos.



¿Algún plan de inversión adicional este año?



Hay muchas inversiones en términos de continuidad operacional que ronda los US$30 millones por año, para tener una producción renovada y a la altura de los más altos estándares de producción y sostenibilidad.



¿Desde acá se exporta?



Sí, se exportan productos a 16 mercados de Latinoamérica. Pero queremos enfocarnos en promover el consumo y la industria nacional porque son los que generan trabajo y reactivan la economía.



¿Habrá novedades en el portafolio?

Hay adaptaciones a las necesidades de los cultivos porque esto es sumamente dinámico, pero sí hay es novedades en herramientas digitales. Antes hacíamos muchos días de campo pero ahora transformamos esa transferencia de conocimiento y la hemos vuelto digital. En los últimos tres meses hemos realizado más de 130 webinars en Latinoamérica.



¿Hay conectividad suficiente en el campo?



Es un reto pero va evolucionando muy rápido y es distinta en los diferentes mercados. En Colombia es difícil y avanza, pero creo que en el corto plazo el país tiene que prepararse porque estas herramientas son un apoyo para los agricultores.