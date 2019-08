Zona Franca Bogotá prevé crear más de 3.000 empleos

La primera fase de un complejo de data center que está planeado a cerca de diez años, y un hotel con 87 camas y con la posibilidad de ampliarse de acuerdo con la demanda, son algunas de las movidas que crearían entre 3.000 y 5.000 empleos a 2023 en la Zona Franca de Bogotá (ZFB), de acuerdo con Juan Pablo Rivera, presidente del Grupo ZFB, quien habló con Portafolio.



¿Qué destaca del primer semestre del año?

Durante este primer semestre hemos tenido muy buenas noticias en el sentido de poder lograr una estabilidad jurídica puesto que teníamos por delante las prórrogas de las zonas francas, porque una buena parte de las que operan actualmente tienen su vencimiento en el 2023. Este nuevo marco de tiempo da un nuevo aire y conlleva nuevas inversiones.



¿Y qué más permite?

Con las prorrogas también va a haber algo muy interesante y es que parte de las inversiones que se desarrollen en zonas francas deben hacerse también en temas de ciencia, tecnología e innovación, en un porcentaje del 8% de las inversiones que hay que hacer para lograr esos períodos de prorroga.



Eso va a ser muy interesante porque se va a externalizar algo que ya de hecho sucede en las zonas francas, pero que no le hemos venido solicitando a los usuarios ni tampoco a los operadores, dado que no era uno de los requisitos fundamentales.



Esto da una estabilidad en el largo plazo, lo cual permitirá poder seguir adelante en las zonas francas con el objetivo de atraer inversión y generar empleo en el país.



¿En qué están trabajando?

El Grupo Zona Franca Bogotá está trabajando en varios proyectos; estamos tratando de sacar adelante un nuevo data center, que es de última generación y le permite a las compañías nacionales e internacionales mejorar su disponibilidad de servicio de respuesta en línea, ante la solicitud de los clientes, de una forma más ágil y rápida.



El data center tiene cuatro fases que esperamos se desarrollen en más o menos unos diez años, y la idea es iniciar con la primera fase este año.



¿Cómo lo harán?

Estamos avanzando con un fondo de capital privado que nos va a acompañar seguramente en el desarrollo de esta fase y esperamos que en las siguientes, para poder contar con una infraestructura de clase mundial en la zona franca.



Igualmente hay otros proveedores de data center que están en la zona franca y que están en un proceso de crecimiento y eso hace que nos vayamos constituyendo en un clúster de data centers a nivel nacional y regional.



¿En qué más trabajan?

Apoyamos el desarrollo de un hotel al interior de la zona franca para que Oikos y Contempo desarrollaran la infraestructura. Es un hotel que inicialmente va a tener 87 camas, puede ampliarse al nivel de la demanda, y va a contar con unos servicios interesantes para las empresas del parque y de la zona, porque la idea es que sirva no solo para los sectores que están establecidos al interior de la zona franca, sino también a sus alrededores.



Va a contar con una cancha de fútbol 5 en la cubierta, restaurantes, zona comercial con oficinas y salas de reuniones, que nos va a permitir prestar unos servicios que esta zona de la ciudad (Fontibón) requiere.



Seguimos con el programa de la universidad al interior de la zona franca, donde en alianza con seis universidades estamos desarrollando programas de capacitación orientados a lo que las empresas del parque requieren para mejorar su competitividad y poder contar con el recurso humano apropiado. Eventualmente tenemos cerca de 1.300 personas estudiando en el parque.



Aparte de lo que estamos haciendo en la zona franca, nos encontramos adelantando junto a un gestor profesional de un fondo de capital privado, unos proyectos en la sabana de Bogotá, e inicialmente también en el Valle del Cauca, tanto de zona franca como de parques industriales, los cuales esperamos que antes de finalizar el año vamos a estar dándolos a conocer.



¿Esto creará más empleos?

Creemos que en los próximos cinco años se puedan estar generando cerca de 3.000 a 5.000 empleos, en los proyectos que estamos desarrollando. Aparte de todos los temas de tecnología también tenemos empresas de servicios, que son generadoras de empleo y que vienen creciendo y lo van a seguir haciendo al interior del parque.



Creemos que en materia de empleo vamos a seguir siendo un gran referente en la ciudad, eventualmente tenemos 30.000 trabajos que se generan en el parque y esperamos que eso continúe así en los próximos años.



¿Qué esperan para el cierre del año?

Pensamos que vamos a poder cumplir el presupuesto que tenemos para el año, y eso nos permitiría un crecimiento aproximado de un 13% en 2019, versus el año inmediatamente anterior, cosa que para nosotros es muy satisfactoria.



¿Cómo contrarrestar el déficit comercial que aqueja al país?

Esperamos que con el trabajo que se está haciendo para ser más competitivos podamos lograr un crecimiento en las exportaciones. Algo que le ayudaría mucho al país y en lo cual se está trabajando es todo el tema del ecommerce, cómo hacer para qué todo el proceso exterior a través de ese medio sea más ágil para llegar a los mercados internacionales. Hay que apuntarle a esas nuevas tecnologías.