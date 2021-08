El área de Más Contenido será el puente entre su marca y el público

En medio de la emergencia sanitaria la cifra de páginas vistas ha representado un aumento significativo, siendo portales de noticias y sitios educativos los más populares entre los usuarios, así lo indica el estudio “Perspectivas del escenario digital Latinoamericano” de ComScore.

Ante ello, Alejandro Fosk, vicepresidente Senior de Comscore para América Latina, afirma que “registrar el comportamiento online de las personas indica entender tendencias que, muy probablemente, perdurarán en el tiempo”.



Con base en lo anterior, La Casa Editorial El Tiempo entiende la importancia de acoger dichas preferencias que nacieron gracias a la pandemia. Por ese motivo, las narrativas se transformaron en una nueva dinámica que consiste en una forma diferente de contar, aquí el marketing de contenidos es el puente de comunicación.



En este orden de ideas, el medio se encuentra desarrollando una campaña que busca mostrar que, a partir de un macro concepto, se despliegan nuevas ideas para transmitirle al consumidor. Todo esto, con el propósito de que las grandes empresas y/o marcas se vuelvan las protagonistas a la hora de aliarse con el mismo. Es decir, que se conviertan en el punto de partida para comunicarse con su audiencia a través de nuevas estrategias de comunicación, las cuales llegarán a la misma a través de una alianza con El Tiempo.



Está comprobado que los contenidos que salen de lo convencional tienen un mejor resultado en el público objetivo; contar historias es un excelente camino para generar un impacto significativo. Santiago Gutiérrez, docente de la Facultad de Comunicación en la Universidad de la Sabana, sustenta que “por eso han surgido nuevos términos como el content marketing, que es publicidad donde se crean contenidos de marca para que sea el usuario el que va a la marca y no la marca al usuario. Se generan piezas entretenidas, útiles, divertidas y emocionantes para que la gente no sienta que está relacionándose con la marca a través de la promoción de un producto sino que la marca tiene algo que ofrecerle a cambio”.



Es muy importante resaltar que la Casa Editorial cuenta con una multiplataforma de medios, televisión, portal digital, revistas, impreso, entre otros. Y es que desde el área de Más Contenido las marcas pueden generar cercanía con su público gracias a las múltiples opciones que se alinean con la necesidad del cliente, en diferentes medios de la Casa como Portafolio, El Tiempo y ADN, que en común ofrecen infografías y publirreportajes. En cuanto al primer medio, otras posibilidades disponibles son sección exclusiva, híbridos, especiales y patrocinios de sección. En referencia al segundo, se puede optar por elegir especiales en periódico y tipo revista, híbridos y content.



Asimismo, en otros medios y casos especiales existen los publirreportajes en revistas, alianzas y ediciones especiales. Cada una de estas opciones brinda múltiples ventajas para la marca que pretende convertirse en el centro de comunicación. Y, desde Mas Contenido se ajustan dichas piezas para que estas sean más atractivas, completas en recursos visuales y se ajusten al mensaje y/o idea que la marca aliada busca transmitir.

En este escenario, Gutiérrez añade que la razón para aliarse con un medio de comunicación, como El Tiempo, yace en “la cobertura y la audiencia que posee, pues la gente consulta los medios, no consulta las marcas. Entonces puede que tengas una historia buena que contar, como marca, pero si no tienes un medio para plasmarla es imposible llegar a la audiencia final”.



Igualmente, el medio es el puente entre las marcas y la gente. Una alianza permite ahorrar tiempo y dinero, pues de la mano de un capital humano calificado el objetivo será alcanzado más rápidamente. Y, como lo indica Santiago Gutiérrez, “los medios son en últimas los que conocen los hábitos de consumo de las personas, conocen a qué horas están viendo televisión, qué tipos de programas ven, cuales suelen apagar más temprano y mediante muchos rastreos y monitoreos ellos pueden saber, incluso, si está viéndolo con otras personas o no”.



Lo anterior, no solo sucede con los medios tradicionales como la televisión, los digitales también documentan acerca de las tendencias y hábitos de los consumidores. Por ello, conocen los intereses del público pero también las necesidades del mercado, lo cual permitir dirigir más eficientemente las estrategias de contenidos teniendo, igualmente, en cuenta qué es lo que la marca aliada busca contar. Con estos tres ingredientes, Gutiérrez anota que “en el centro vas a encontrar conceptos de comunicación que no son repetitivos, porque nadie los está usando, por lo ende, no son clichés, cumples las expectativas de la marca y de las personas porque suples las necesidades que ellos tienen y, por lo tanto, tienen unos índices importantes de relevancia”.



En suma, El Tiempo y su área de Más Contenido son excelentes guías para que usted pueda comunicarse más fácilmente con su audiencia a través de distintas estrategias y medios, ya sean digitales o impresos. Las tendencias están en permanente actualización y se necesita un aliado que las conozca para elaborar piezas que generen una necesidad en el público objetivo.



Si desea conocer más acerca de Mas Contenido visite: https://eltiempomascontenido.com.co/ o contacte a nuestra fuerza comercial para recibir asesoría personalizada: Mary Luz Molano, marmol@eltiempo.com, Miguel Mora, migmot@eltiempo.com y Juan Pablo Bejarano, juabej@eltiempo.com.