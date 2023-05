El baile de las máscaras

En la edad de oro de los bailes era frecuente el uso de máscaras. Encubría a quien la portaba para permitir unas actitudes que los códigos éticos o sociales no toleraban. Cuando se retiraban las máscaras había sorpresas.



Algo así sucedió la semana pasada con el remezón en el gobierno.



Desde el 7 de agosto, los sectores políticos actuaban detrás de sus máscaras. Los partidos de la coalición (Pacto Histórico, Verdes, Farc, U, conservadores y liberales) fingían que existía coherencia y coincidencia en sus intereses.



Con su máscara, el gobierno posaba de querer buscar consensos y acuerdos para sus reformas. Se proyectaba una imagen de gradualismo y moderación que permitía, además, tranquilizar los mercados internacionales. Los primeros en quitarse la máscara fueron los partidos tradicionales que, fingiendo asombro, aceptaron que el gobierno no estaba dispuesto a ceder en sus concepciones ideológicas en materia del futuro de la salud. El gobierno respondió descubriéndose. En su discurso en Zarzal, el presidente mostró el lenguaje más radical desde el momento de su elección. Anticipó la barrida de todos los moderados de su gobierno y la ruptura de la coalición. De paso atacó a diestra y siniestra a sus antiguos aliados a los que tildó como enemigos del pueblo y de la paz total.



Ya sin máscaras, el baile tomó otro cariz. Quedó claro que, a partir de este momento, el gobierno impulsará una agenda más radical y con un marcado acento ideológico. Atrás quedarán las concesiones para no generar tensiones ni temores. El jefe del Estado incluso habló de expropiaciones y de recurrir a la presión de la calle para imponer sus reformas. El nuevo gabinete, compuesto por cercanos y alineados con su visión, no tendrá los disensos que han caracterizado la primera fase del gobierno.



Pero el gobierno tiene que superar el escollo de no contar con una mayoría parlamentaria. Está claro que el objetivo es mercadear los votos con parlamentarios dispuestos a recibir dádivas y presupuestos. Los viejos trucos de la burguesía- tantas veces denunciados como antidemocráticos, anti-éticos e ilegítimos- asegurarán que las reformas avancen en el Congreso.



Sin máscaras, el gobierno tendrá que superar el tema de la confianza en el manejo económico. Los mercados, como era de esperarse, mostraron nerviosismo pues el remezón se sumaba a las preocupantes declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol anunciando que no habría nuevos contratos de exploración y explotación de crudo. Tampoco cayó bien el intento tardío del gobierno por impedir la elección del nuevo gerente de la Federación de Cafeteros.



Ya sin máscaras, el juego político se aclara. Los santistas que se creían capaces de controlar la agenda del gobierno desde el centro deben estar reconociendo que subestimaron el peso de la ideología y están perdiendo toda influencia.



MIGUEL GOMEZ M.

Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com